En el mundo automotriz, las marcas de autos necesitan patrocinadores de diferentes marcas ya sea de aceites y lubricantes para mantenerse en alto rendimiento. Y en el mundo de futbol, pasa algo parecido por ejemplo, la Selección Mexicana también necesita patrocinadores que acompañen su camino dentro y fuera de la cancha.

Por eso, Castrol se suma como patrocinador oficial de la Selección Nacional Mexicana, tanto en la rama varonil como femenil, rumbo al torneo deportivo más visto del planeta.

¿Por qué hay patrocinadores en el Mundial de Futbol?

Más allá del apoyo económico a la selección, los patrocinadores cumplen un papel para la afición. Las marcas crean experiencias para los fans, activaciones, dinámicas y eventos que conectan directamente con quienes viven el futbol con intensidad.

Además, tienen presencia en los estadios donde se juegan los partidos, visibilidad global y un claro retorno de inversión, ya que el Mundial no solo se jugará en México, sino también en Estados Unidos y Canadá. Para marcas como Castrol, es una oportunidad de posicionamiento internacional.

¿Qué es Castrol y por qué patrocina a la Selección Nacional?

Si te gustan los autos y todavía te preguntas qué es Castrol, seguramente ya lo has visto más de una vez. Castrol es una de las marcas líderes en lubricantes y grasas a nivel mundial, con más de 125 años de historia.

Su experiencia no se limita al sector automotriz. Sus productos también se utilizan en aviones, helicópteros y barcos. Además, Castrol forma parte del Grupo bp, lo que refuerza su presencia a nivel global.

En el automovilismo, la marca recientemente anunció ser patrocinador de Audi Formula 1 Team.

Castrol y el futbol mexicano rumbo al Mundial

Rafael Sánchez, Director General de Castrol México, Centroamérica y Caribe, lo resume así:

“Nos entusiasma acompañar a la Selección en ambos países y ser parte de un momento histórico para el futbol en México”.

Con este patrocinio, Castrol refuerza su compromiso con el deporte, la afición y el rendimiento.

