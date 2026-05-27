El entorno digital en México registra una nueva controversia vinculada al sector del entretenimiento y la locución profesional. Héctor Ireta, actor de doblaje con trayectoria en diversas producciones internacionales, se convirtió en tendencia bajo el apelativo de "Lord Doblaje" luego de que se viralizara una entrevista donde expresa opiniones consideradas por muchos como "elitistas" y "fuera de la realidad operativa" del gremio.

Héctor Ireta es conocido por dar voz a Armin Arlert, personaje del anime japonés Attack on Tintan. Foto: Doblaje Wiki

La respuesta del público no se hizo esperar, generando un debate sobre la ética profesional, la formación de nuevos talentos y la percepción de superioridad dentro de las industrias creativas. Ante la escalada de críticas, el actor decidió emitir un pronunciamiento para aclarar el contexto de sus palabras.

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Origen del conflicto y la respuesta del intérprete

La polémica surge a raíz de una entrevista en video donde Ireta cuestiona los métodos de ingreso de las nuevas generaciones al mundo del doblaje. En el material viralizado, el actor enfatiza la importancia de una formación académica rigurosa. Según se observa en las secuencias difundidas, el tono utilizado por el actor generó una percepción de "arrogancia" que detonó el apodo satírico en plataformas como X y TikTok.

En su respuesta a las críticas, Héctor Ireta sostiene que sus comentarios fueron "sacados de contexto" y que su intención principal es defender la calidad del trabajo actoral frente a la inmediatez de las redes sociales.

El actor afirma que el doblaje requiere de una técnica que no se improvisa, aunque reconoce que la forma en que comunicó su mensaje no fue la más afortunada.

Al respecto, especialistas en comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que estos fenómenos de "cancelación" digital suelen ocurrir cuando existe una desconexión entre la jerarquía profesional y la sensibilidad social de las audiencias contemporáneas.

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Personajes y participaciones destacadas

La versatilidad de Ireta le permite incursionar en diversos géneros Entre sus trabajos más reconocidos por los seguidores de la cultura pop se encuentran:

Armin Arlert: Es la voz recurrente de este personaje fundamental en la serie Attack on Titan ( Shingeki no Kyojin ), participando en múltiples temporadas y películas de la franquicia.

Es la voz recurrente de este personaje fundamental en la serie ( ), participando en múltiples temporadas y películas de la franquicia. Lars Barriga: Interpretó a este personaje en la popular serie animada de Cartoon Network, Steven Universe .

Interpretó a este personaje en la popular serie animada de Cartoon Network, . Azael: Participó en el doblaje de la serie animada Hazbin Hotel , una producción que alcanzó gran viralidad en plataformas de streaming.

Participó en el doblaje de la serie animada , una producción que alcanzó gran viralidad en plataformas de streaming. Ringo Roadagain: Prestó su voz para este antagonista en el videojuego JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R.

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