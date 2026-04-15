Tres hombres fueron asesinados a balazos en hechos distintos ocurridos entre la noche del lunes 13 y la madrugada del martes 14 de abril en la capital del país, casos que las autoridades investigan como posibles ataques directos.

El primer homicidio se registró en la alcaldía Miguel Hidalgo, sobre la calle Lago Bolsena, colonia Los Manzanos. Se trató de un hombre, de entre 20 y 25 años, que quedó tendido sobre el asfalto. Los atacantes habrían sido dos sujetos a bordo de una moto.

Horas más tarde, se reportó el asesinato de un hombre de alrededor de 19 años sobre Camino a San Francisco Tlalnepantla, poblado de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. Presentaba una herida de bala en el pecho.

El tercer homicidio se registró en Iztacalco, en la colonia Gabriel Ramos Millán, sección Bramadero. El hombre, de entre 35 y 40 años, presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

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