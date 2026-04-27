Washington.— Las primeras investigaciones sobre el hombre armado que intentó irrumpir en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca la noche del sábado revelan que el blanco parecían ser el presidente Donald Trump y funcionarios de su gobierno. El incidente ha desatado fuertes críticas sobre la seguridad implementada para el evento.

El sospechoso, identificado por medios como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de California, escribió una carta a sus familiares en la que se refirió a sí mismo como “asesino federal amistoso” y arremetió contra las políticas del gobierno de Trump.

Tomas Allen se encuentra detenido, pero no estaba cooperando con la justicia. Este lunes tendrá su primera comparecencia.

En el escrito que envió a su familia, obtenido por medios estadounidenses, señaló que “ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y un traidor manche mis manos con sus crímenes”.

Sus blancos, detalló, eran “funcionarios de la administración, de los de más alto rango a los de menor rango”. Sin embargo, expresamente dejó fuera de la lista al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel. Alegó que “poner la otra mejilla es algo que se hace cuando uno mismo es oprimido. Yo no soy la persona violada en un campo de detención. Yo no soy el pescador ejecutado sin juicio previo. Yo no soy un escolar víctima de un atentado... Poner la otra mejilla cuando ‘otra persona’ es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor”.

Una hermana de Tomas Allen que está cooperando con las autoridades dijo que éste solía expresar ideas “radicales” contra el gobierno y que participó en la marcha No Kings contra Trump.

En una entrevista telefónica con Fox News, Trump afirmó que aparentemente el sospechoso actuó movido por un “odio” profundo hacia los cristianos. “Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano”, señaló el mandatario, quien fue desalojado junto con su esposa, Melania, y miembros de su gabinete presentes en el evento, incluyendo el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Guerra, Pete Hegseth, y Patel.

En otra entrevista con CBS News, Trump enfureció cuando la periodista le preguntó sobre el alegato del sospechoso contra los pedófilos y traidores. “Estaba esperando a que leyeras eso porque sabía que lo harías, ya eres una persona horrible. No soy un violador. No he violado a nadie. No soy un pedófilo. Has leído esa basura escrita por una persona enferma. Me han absuelto por completo. Deberías avergonzarte por haber leído eso”, dijo Trump, aludiendo aparentemente a los señalamientos sobre su relación con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein.

Trump defendió que lo ocurrido demuestra la necesidad de seguir construyendo un Salón de Baile en la Casa Blanca —frenado por un juez— para garantizar la seguridad de los presentes. El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, escribió en X que coincidía con Trump en que el salón de baile de la Casa Blanca “es una necesidad de seguridad nacional” que daría al Servicio Secreto “un control inmenso sobre el entorno de seguridad de futuros eventos con una instalación muy reforzada”. Según Trump, sería una fortaleza antidrones, antibalas.

¿Y la seguridad?

El sospechoso estaba registrado en el hotel Hilton, donde se realizó la cena. Viajó en tren desde Los Ángeles, pasando por Chicago. Llevaba dos armas y un cuchillo, pero nadie lo revisó en el Hilton. Periodistas hospedados en el mismo hotel cuestionaron que a nadie se le revisaron maletas, pese a que el lugar sería sede de un evento con Trump y su gabinete.

La Casa Blanca tampoco aplicó el máximo nivel de seguridad. Tampoco hubo superviviente designado, como exige el protocolo en eventos donde estará la mayor parte del gabinete, lo que ha desatado críticas.

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