En lo que va de los últimos eventos relacionados con su seguridad, suman tres intentos de agresión contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de los cuales en uno resultó herido.

El más reciente ocurrió durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en un hotel de Washington, donde un hombre armado ingresó presuntamente para atacar al mandatario y a su gabinete, lo que obligó a suspender el evento.

De acuerdo con Trump, el sospechoso actuó motivado por un “odio” hacia los cristianos, según un manifiesto y la información recabada por las autoridades tras el incidente. Ante estos hechos, EL UNIVERSAL presenta un recuento de los ataques e intentos de agresión contra Donald Trump.

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Tiroteo en cena de corresponsales de la Casa Blanca

En la noche del sábado 25 de abril, los asistentes a la cena de corresponsales fueron desalojados tras escucharse disparos después del discurso de bienvenida. Donald Trump estaba sentado junto a su esposa Melania, el vicepresidente JD Vance y otros altos cargos.

Según las autoridades, un "tirador solitario", identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, forzó un control de seguridad en el vestíbulo del hotel, justo a las puertas del salón de baile donde se celebraba la cena, hacia las 20:36 horas.

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"Iba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos", declaró a la prensa el jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery Carroll.

Las fuerzas del orden intercambiaron disparos con el sospechoso y "neutralizaron a este individuo". El sospechoso no fue alcanzado por los disparos, pero fue llevado a un hospital para ser examinado. Está bajo custodia y debe comparecer el lunes ante un tribunal federal.

Además de que un agente uniformado del Servicio Secreto recibió un impacto en el chaleco antibalas y fue trasladado al hospital, pero se encontraba en buen estado, precisó Carroll.

Sobre el agresor, se dio a conocer que es originario de Torrance, California, y se desempeñaba como educador, quien en 2024 fue reconocido como “Profesor del Mes” en esa ciudad, informó CBS News.

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Personas reaccionan tras escuchar aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) este sábado, en Washigton (Estados Unidos). Foto: EFE

Disparo en mitin en Pensilvania 2024

Durante un mitin político realizado en Butler, Pensilvania, el pasado 13 de julio del 2024, el entonces candidato Donald Trump tuvo un desgarro en la parte superior de la oreja derecha por un disparo a distancia.

Un video publicado por el sitio TMZ, muestra al presunto tirador acostado sobre el vientre en el techo de un inmueble y con el fusil en mano. Está intentando "apuntar cuidadosamente a un objetivo a lo lejos antes de disparar".

Agentes del Servicio Secreto de inmediato dieron la orden de que se tirara al piso y lo cubrieron, mientras el tirador, quien disparó desde fuera del recinto donde se realizaba el mitin, era neutralizado. Tanto el tirador como una persona asistente al mitin murieron, mientras que otras dos personas resultaron heridas de gravedad.

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El FBI identificó al tirador como "Thomas Matthew Crooks", de 20 años, de Bethel Park, Pensilvania. El joven disparó con un rifle de asalto, por lo que una bala rozó la oreja derecha de Trump y mató a un miembro del público, antes de que las autoridades abatieran al responsable.

"Solo dios impidió lo impensable", afirmó Trump en redes sociales después de ser sacado del escenario con el rostro ensangrentado.

Donald Trump se muestra con sangre en el rostro después de recibir un balazo durante su mitin. Foto: Anna Moneymaker/AP

"Intento de asesinato" en campo de golf en Florida 2024

El pasado 15 de septiembre del 2024, Donald Trump fue blanco de lo que según el FBI “parece ser un intento de asesinato” en su club de golf en West Palm Beach, apenas nueve semanas después de que el candidato presidencial republicano sobreviviera al atentado en Pensilvania.

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Los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, apostados unos hoyos más arriba de donde jugaba Trump, observaron la boca del cañón de un fusil tipo AK-47 asomando entre los arbustos que bordean el campo, a unos 365 metros de distancia.

Un agente disparó y el agresor soltó el fusil y huyó en una camioneta SUV, dejando atrás el arma de fuego junto con dos mochilas, una mira telescópica utilizada para apuntar y una cámara GoPro, dijo el jefe policial del condado Palm Beach, Ric Bradshaw.

Momentos más tarde, el agresor fue detenido e identificado como Ryan Wesley Routh. Durante el juicio fue acusado con cinco cargos, entre los que figura el intento de asesinato de un candidato presidencial; tras escuchar el veredicto, intentó apuñalarse con un bolígrafo en el cuello dentro de la corte. En 2026, una jueza lo sentenció a cadena perpetua por intento de asesinato.

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Agentes del Sheriff de Palm Beach vigilan la entrada del Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida (Estados Unidos), el 15 de septiembre de 2024, donde se registraron disparos. Según el FBI, están siguiendo una investigación de lo que parece ser un intento de asesinato del expresidente Donald Trump. El sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, explicó que los agentes del Servicio Secreto de EEUU encontraron a un hombre apuntando con un rifle tipo AK con mira telescópica hacia el club cuando Trump se encontraba en el campo. Foto: EFE

Amenazas de muerte contra Trump

Además de los atentados que ha sufrido el presidente Donald Trump, también ha recibido otras amenazas de muerte o intentos de ataques a su residencia; entre ellos está:

Massachusetts, 1 de abril del 2026: Un hombre fue detenido en Massachusetts por amenazar de muerte en varias ocasiones al presidente estadounidense Donald Trump a través de Facebook, informó la fiscalía del estado.

El sospechoso, Andrew Emerald, de 45 años, publicó entre mayo y julio de 2025 ocho mensajes en los que amenazó con matar o herir al mandatario estadounidense, al que calificó de monstruo.

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Guerra con Irán, 10 de marzo del 2026: El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani , amenazó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado".

, amenazó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado". Mar-a-Lago , 22 de febrero del 2026: Tucker Austin Martin de 21 años, ingresó a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. El sujeto murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, informó el domingo un funcionario del Servicio Secreto; además, Trump estaba en Washington en el momento del incidente.

, 22 de febrero del 2026: Tucker Austin Martin de 21 años, ingresó a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. El sujeto murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, informó el domingo un funcionario del Servicio Secreto; además, Trump estaba en en el momento del incidente. Casa Blanca, 5 de abril abril del 202&: Durante la madrugada en las inmediaciones del Parque Lafayette ocurrió un tiroteo, el cual se encuentra cerca de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump estaba para celebrar la Pascua.

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James Comey, Mayo 2025: Por medio redes sociales, el exdirector del FBI James Comey pedía el asesinato del presidente Trump". La publicación en Instagram, que mostraba conchas marinas dispuestas formando "8647", fue interpretada por algunos aliados de Trump como un llamado a "ochenta y seis" o "desechar " a Trump, el 47.º presidente.

Con información de AP, EFE y AFP.

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