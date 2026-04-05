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Los Ángeles. El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que investiga un posible ocurrido la madrugada del domingo cerca de la , donde el presidente se encuentra para celebrar la Pascua.

Los agentes federales respondieron a un informe de disparos a primera hora de este domingo en las inmediaciones del Parque Lafayette, detalló la agencia en un comunicado.

El parque Lafayette se encuentra justo al norte de la Casa Blanca y hace parte del Parque del Presidente.

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En la nota de prensa, el Servicio Secreto detalló que se registró el parque y la zona circundante, pero no se encontraron personas relacionadas con el incidente.

La Policía de Parques de los EU y el Departamento de Policía Metropolitana de Washington se unieron a la agencia federal en la investigación.

Las autoridades buscan a una persona de interés y un vehículo relacionados con el incidente.

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El presidente Trump se encuentra en Washington para celebrar la y seguir el conflicto armado con.

Las operaciones de la Casa Blanca se mantienen con normalidad, aunque se ha implementado un dispositivo de seguridad reforzado, señaló el Servicio Secreto.

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