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Este domingo 5 de abril, la comunidad religiosa está celebrando el último día de la , el Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua.

Es la celebración más importante de la comunidad creyente, pues este día se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día de ser crucificado, cumpliendo el mandato divino de Dios y probando que era el salvador de la humanidad.

Este día representa el triunfo sobre la muerte y el pecado, la victoria divina, la esperanza de la vida eterna y el fundamento de la fe cristiana y católica. Simboliza también la renovación espiritual y la nueva vida.

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Foto: Fernanda Rojas | El Universal
Foto: Fernanda Rojas | El Universal

¿Cómo se celebra la Pascua?

El Domingo de Resurrección rompe con el tono de duelo de los días anteriores de la Semana Santa y se convierte en una celebración. Este es el momento que le da sentido a todo lo ocurrido en los días pasados. La crucifixión ya no es el final y se vuelve solo un paso más dentro de la historia divina.

En México, para celebrar la Pascua se enciende el Cirio Pascual que representa a Cristo resucitado, luz del mundo y vencedor del pecado y de la muerte. También se hacen misas especiales, procesiones y/o reuniones familiares, usualmente con comida típica de la región.

En Estados Unidos se celebra con la popular búsqueda de huevos de Pascua en jardines o parques, así como pintando huevos a mano. En las iglesias también se hacen misas especiales, con lecturas y cantos alusivos a la ocasión.

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Huevos de Pascua. Foto: Canva
Huevos de Pascua. Foto: Canva

En países europeos, las celebraciones combinan tradiciones cristianas de Semana Santa con elementos primaverales, destacando por la búsqueda de chocolates en forma de conejos y huevos, y con comidas familiares.

De acuerdo con el medio alemán, Deutsche Welle, en Alemania también se decora un árbol con cáscaras de huevos pintadas, formando el famoso "Ostereierbaum", una costumbre relacionada con la fertilidad y la exuberancia de la primavera. Asimismo, en otras naciones como Polonia y República Checa, se hacen "guerras" de agua con cubetas y pistolas de juguete para atraer salud y fertilidad.

En muchas de estas regiones el conejo de Pascua también tiene una importante presencia, pues se relaciona con la fertilidad, la primavera, la nueva vida y la renovación.

Los huevos de Pascua hechos de chocolate existen desde el siglo XIX. Foto: iStock
Los huevos de Pascua hechos de chocolate existen desde el siglo XIX. Foto: iStock

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