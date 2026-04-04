El paso del tiempo y el uso constante suelen pasarle factura a las prendas blancas, transformando su brillo inicial en un tono amarillento o grisáceo que proyecta una imagen de descuido.

Sin embargo, recuperar la pulcritud de estas piezas no requiere necesariamente de costosos productos químicos ni de procesos industriales complejos.

Con una serie de hábitos adecuados de lavado y el uso de elementos que se encuentran habitualmente en la alacena de cualquier hogar, es posible renovar el aspecto del guardarropa.

La pérdida de color en las fibras blancas responde a causas específicas que van desde factores biológicos hasta errores en el ciclo de lavado.

Los residuos de sudor, la acumulación de grasa corporal y los restos de detergente mal enjuagado son los principales responsables de que las telas se apaguen. A esto se suma el secado en espacios con poca ventilación o el uso excesivo de suavizantes que dejan depósitos en el tejido.

Leer también: ¿Cómo cultivar romero en casa?; guía paso a paso para hacerlo de manera práctica

Estos tips son infalibles para decir adiós a las manchas amarillas en tu ropa blanca. Foto: Freepik

Consejos esenciales para un lavado efectivo

Para garantizar que la ropa blanca se mantenga impecable, los expertos sugieren establecer una rutina de cuidado que empiece desde el momento en que se depositan las prendas en el cesto. La prevención es la mejor herramienta para evitar manchas accidentales que luego resultan difíciles de tratar.

Si desea obtener resultados óptimos en cada lavada, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Seque las prendas al sol, ya que la luz natural actúa como un agente blanqueador y desinfectante.

• Utilice siempre agua tibia o caliente, siempre y cuando la etiqueta de la tela lo permita, para remover la suciedad con mayor facilidad.

• Clasifique su carga de ropa y separe estrictamente lo blanco de cualquier prenda de color.

• Evite el uso excesivo de suavizantes para no dejar residuos que opaquen las fibras.

• Mida con precisión la cantidad de detergente, evitando tanto el exceso como la escasez del producto.

Estos sencillos consejos podrás quitarle las manchas amarillas a las axilas de la ropa blanca. Imagen: Freepik

Los trucos caseros más efectivos

Existen alternativas naturales que potencian el blanqueo sin deteriorar la resistencia de los hilos. El bicarbonato de sodio, por ejemplo, puede usarse añadiendo dos cucharadas al ciclo de lavado o creando una pasta con agua para frotar zonas críticas.

Por su parte, el vinagre blanco es un aliado ideal si se suma media taza durante el enjuague, pues ayuda a eliminar residuos de jabón y realzar la tonalidad.

Para manchas puntuales de difícil manejo, el jugo de limón aplicado directamente antes del lavado suele ofrecer excelentes resultados.

Asimismo, el agua oxigenada es una opción para prendas más resistentes, agregando un chorrito al agua para maximizar el efecto de limpieza.

Un secreto adicional que suele pasar desapercibido es el remojo previo: sumergir la ropa en agua tibia con vinagre o bicarbonato entre 30 minutos y dos horas antes de iniciar el ciclo normal de la lavadora marca una diferencia notable.

Existen otras alternativas al cloro para blanquear la ropa Foto de pexels

Errores que debe evitar para no arruinar sus prendas

A menudo, en el afán de blanquear, se cometen equivocaciones que terminan por desgastar la ropa de forma prematura. El uso desmedido de lavandina o cloro es uno de los fallos más comunes, pues aunque parece una solución rápida, a largo plazo debilita la fibra y puede amarillearla aún más.

De igual manera, mezclar productos de limpieza sin conocer su reacción química, no realizar un enjuague profundo que retire todo el jabón o guardar las piezas cuando aún conservan rastro de humedad son prácticas que favorecen la aparición de hongos y malos olores.

La clave para un blanco duradero reside en la constancia de estos cuidados básicos y en el aprovechamiento de los recursos naturales para el secado y la desinfección.

Foto: Freepik

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.