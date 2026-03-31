Washington. Un juez federal ordenó al gobierno del presidente Donald Trump que suspenda la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares en el lugar donde se demolió el ala este de la Casa Blanca, hasta que el Congreso de ese país la apruebe.

El juez federal de distrito Richard Leon, en Washington, accedió a la solicitud de un grupo conservacionista de dictar una orden judicial preliminar que paraliza temporalmente el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca del presidente Donald Trump.

Leon, que fue nombrado para el cargo por el presidente republicano George W. Bush, escribió: "He llegado a la conclusión de que es probable que el National Trust tenga éxito en cuanto al fondo del asunto, ya que ninguna ley se acerca a otorgar al presidente la autoridad que este afirma tener".

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Afirmó que "el presidente de los Estados Unidos es el administrador de la Casa Blanca para las futuras generaciones de primeras familias. ¡Pero no es el propietario!".

Leon suspendió la ejecución de su orden durante 14 días, reconociendo que el caso "plantea cuestiones novedosas y de gran peso, y que detener un proyecto de construcción en curso 'puede plantear problemas logísticos'". También reconoció que es probable que la administración apele su decisión. El juez dictaminó asimismo que cualquier obra de construcción necesaria para garantizar la seguridad y la protección de la Casa Blanca queda excluida del alcance de la medida cautelar.

La Casa Blanca, por ahora, no ha respondido a la solicitud de comentarios.

La Fundación Nacional para la Preservación Histórica presentó una demanda para obtener una orden judicial que suspendiera el proyecto del salón de baile hasta que se someta a múltiples revisiones independientes y reciba la aprobación del Congreso.

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La Casa Blanca anunció el proyecto del salón de baile durante el verano. A finales de octubre, Trump ya había demolido el Ala Este para dejar espacio a un salón de baile que, según él, tendría capacidad para 999 personas. La Casa Blanca afirmó que las donaciones privadas, incluidas las del propio Trump, financiarían la construcción prevista de un salón de baile de 8 mil 400 metros cuadrados.

Trump siguió adelante con el proyecto antes de recabar la opinión de dos comités de revisión federales, la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y la Comisión de Bellas Artes. Trump ha llenado ambas comisiones de aliados.

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