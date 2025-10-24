Más Información

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas y químicos

Vinculan a proceso a Donovan por homicidio del abogado David Cohen

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

EU impone sanciones a Gustavo Petro luego de que Trump lo acusó de ser “líder del narco” en Colombia

SAT incluye a 141 contribuyentes, algunos relacionados con huachicol fiscal, en lista negra de factureras

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Canciller De la Fuente reitera que ONU necesita una reforma urgente; Palestina merece ser reconocido, sostiene

Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Aseguran más de 160 sitios durante operativo contra huachicol de agua en Edomex

Sube a 80 el número de personas fallecidas por lluvias e inundaciones en 5 estados; hay 18 personas no localizadas

Washington.- El presidente de Estados Unidos, , planea bautizar con su nombre el polémico valorado en 300 millones de dólares que será construido en el lugar de la ya demolida Ala Este de la Casa Blanca, derruida esta semana, de acuerdo con la cadena ABC.

De acuerdo con funcionarios anónimos citados por ese medio, el mandatario estadounidense llamará al salón como: "Presidente Donald J. Trump".

En una conferencia de prensa del jueves, Trump había sido cuestionado por periodistas sobre cómo nombraría al nuevo salón y respondió que no entraría en esos detalles por el momento.

Toda el Ala Este de la Casa Blanca fue demolida esta semana para construir el salón de 8 mil metros cuadrados que tendrá capacidad para 900 personas y que podría ser inaugurado en 2026, durante la conmemoración de los 250 años de fundación de Estados Unidos.

Empresarios, entre los patrocinadores del nuevo salón de la Casa Blanca

Trump reunió a decenas de magnates y grandes empresas de tecnología para recaudar los 300 millones de dólares que costará la obra y en una cena con los patrocinadores indicó que "este es el precio de tener acceso al presidente".

La Casa Blanca publicó una lista con los patrocinadores del nuevo salón y entre ellos destaca el nuevo embajador en España, Bejamín León, propietario de una empresa de servicios de salud basada en Florida.

En la lista también se encuentran empresas tecnológicas como Amazon, Google, Meta, Microsoft y otros magnates como el petroleo, Harold Hamm, financista de las campañas políticas de Trump.

La demolición del Ala Este causó polémica esta semana por el valor histórico del lugar. Fue construida en 1902, durante la presidencia de Theodore Roosevelt, para equilibrar visualmente el Ala Oeste, donde se encuentra el Despacho Oval.

Inicialmente era una estructura sencilla de dos pisos, que fue ampliada en 1942, bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, con la incorporación de un búnker subterráneo.

A lo largo de su historia, el Ala Este ha servido como entrada formal para visitas oficiales, espacio para eventos sociales, sede de la oficina de las primeras damas, función que comenzó con Eleanor Roosevelt, y donde se encontraba la sala de cine utilizada por la familia presidencial.

