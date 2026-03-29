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El presidente Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos planea un gran complejo militar debajo del nuevo salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca.
"Los militares están construyendo un enorme complejo bajo el salón de baile, y eso está en obras, y nos está yendo muy bien, así que vamos adelantados al cronograma", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.
"En realidad, el salón de baile sirve de refugio para todo lo que los militares han construido debajo, incluso frente a drones u otras cosas", prosiguió.
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En octubre, Trump hizo demoler con una excavadora toda un ala de la sede de la presidencia en Washington.
En su lugar está haciendo construir un salón de baile que supuestamente podrá acoger hasta a mil personas, para diversas recepciones y cenas en honor de dignatarios extranjeros.
El proyecto, uno de los más ambiciosos emprendidos en este célebre lugar en más de un siglo, no ha dejado de crecer.
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Su presupuesto previsto, financiado mediante donaciones privadas, ha pasado de 200 a 400 millones de dólares.
Deseoso de dejar su huella en la capital estadounidense, Donald Trump hizo rebautizar una emblemática sala de espectáculos como "Trump-Kennedy Center".
También tiene previsto construir un gran arco en Washington, inspirado en el Arco de Triunfo de París.
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