Trump minimiza llegada de petróleo ruso a Cuba; "tienen que sobrevivir", dice

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no le importa que Cuba reciba crudo de un petrolero ruso que se encuentra en las inmediaciones de la isla: "¡Tienen que sobrevivir! (...) No tengo ningún problema", aseguró.

En declaraciones a reporteros a bordo del avión presidencial este domingo, Trump desestimó que la llegada de crudo a Cuba fuera a tener algún impacto en la situación actual de la isla y aseguró que el gobierno caribeño está "terminado".

"No me molesta (...) tienen un mal régimen, tiene un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa", indicó el mandatario. "Hay un buque petrolero ahí. No nos importa que reciban un cargamento porque lo necesitan… tienen que sobrevivir", indicó.

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Trump añadió además que "prefiere" que se dé un respiro al bloqueo energético impuesto por su propio gobierno a Cuba: "La gente necesita calefacción y aire acondicionado y todas las demás cosas que uno requiere".

Las declaraciones del mandatario se dan poco después de que se conociera, a través de una filtración al diario The New York Times, que EU permitirá la entrada de un buque petrolero ruso a Cuba.

El tanquero, con aproximadamente 730 mil barriles de petróleo, se encuentra actualmente a menos de 24 kilómetros de la isla y se espera que entre en aguas cubanas el domingo en la tarde, tocando tierra el martes, de acuerdo con el diario.

Trump reconoce la necesidad de energía en Cuba mientras mantiene críticas al gobierno de la isla. Foto: iStock

El buque, Anatoly Kolodkin, de bandera rusa, es un tanquero sancionado tanto por EU como por la Unión Europea (UE).

La llegada de esta embarcación ayudará a aliviar la crisis energética que atraviesa Cuba, profundizada por el bloqueo energético impuesto por Trump a la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero.

Rusia aseguró hace ya unas semanas que estaba estudiando enviar crudo a Cuba por razones humanitarias, pese a que esa decisión suponía un desafío a Washington.

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Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petróleo a Cuba.

Estados Unidos ha presionado desde enero a La Habana cortándole el flujo de petróleo importado con el objetivo de que el gobierno cubano se siente a negociar y emprenda reformas, en primer lugar económicas, siguiendo la estela de Venezuela.

Cuba precisa diariamente unos 100 mil barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40 mil proceden de su producción nacional. La imposibilidad de cubrir el resto de la demanda se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.

Los expertos aseguran que el envío a bordo del buque ruso podría producir unos 180 mil barriles de diésel, suficientes para cubrir la demanda diaria de la isla durante nueve o 10 días.

Trump desestimó que la idea de permitir que el buque ruso atraque en Cuba sería de ayuda al presidente ruso Vladimir Putin.

“No lo ayuda. Pierde un cargamento de petróleo, eso es todo. Si quiere hacer eso, y si otros países quieren hacerlo, no me molesta mucho”, subrayó Trump.

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