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Washington. La Guardia Costera de Estados Unidos permitirá que un buque ruso desembarque en con más de 700 mil barriles de crudo, tras meses de un bloqueo impuesto por Washington a la llegada de petróleo a la isla, según informó este domingo el diario The New York Times.

El tanquero se encuentra actualmente a menos de 24 kilómetros de la isla y se espera que entre en el domingo en la tarde, tocando tierra el martes, de acuerdo con el diario.

El buque, Anatoly Kolodkin, de bandera rusa, es un tanquero sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea (UE).

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La llegada de esta embarcación ayudará a alivianar la crisis energética que atraviesa Cuba, profundizada por el bloqueo energético impuesto por Donald Trump a la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero.

No está claro por qué la Casa Blanca decidió permitir el paso de este buque o si permitirá en el futuro otros envíos de petróleo ruso a la isla, según señaló el rotativo.

Rusia aseguró hace ya unas semanas que estaba estudiando enviar crudo a Cuba por razones humanitarias, pese a que esa decisión suponía un desafío a Washington.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petróleo a Cuba.

Estados Unidos ha presionado desde enero a La Habana cortándole el flujo de petróleo importado con el objetivo de que el gobierno cubano se siente a negociar y emprenda reformas, en primer lugar económicas, siguiendo la estela de Venezuela.

Cuba precisa diariamente unos 100 mil barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40 mil proceden de su producción nacional. La imposibilidad de cubrir el resto de la demanda se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.

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