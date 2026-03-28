VIDEO: Llegan a Cuba los veleros que salieron de México y desaparecieron en el camino; llevan ayuda humanitaria a la isla

Los dos veleros que transportan ayuda humanitaria a Cuba llegaron a La Habana el sábado luego de un largo viaje desde México durante el cual desaparecieron y fueron relocalizados en una misión de búsqueda.

La Secretaría de Marina posteó en X que "las embarcaciones tipo catamarán “Friendship” y “Tigermoth” arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar. Se mantuvo seguimiento y coordinación con las autoridades correspondientes para su arribo seguro a puerto".

Los barcos, desaparecidos desde el jueves hasta el sábado con nueve personas a bordo, navegan frente al litoral de la capital de la isla en su camino al puerto, constató un periodista de la AFP.

Las embarcaciones traen los últimos cargamentos del convoy "Nuestra América", una iniciativa humanitaria internacional que ha llevado ayuda para apoyar a Cuba, en momentos que un bloqueo petrolero estadounidense agrava la crisis energética y económica de la isla.

Lee también Marina localiza a las dos embarcaciones perdidas que viajaban a Cuba; buque se dirige a la zona para brindarles ayuda

Se esperaba que el Friend Ship y el Tiger Moth, que zarparon de la península de Yucatán, en el sureste de México, llegaran a Cuba entre el martes y el miércoles.

Pero la Marina mexicana perdió comunicación con ellos y activó una operación de búsqueda el jueves.

Este sábado informó que una de sus aeronaves localizó a las embarcaciones a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana.

El convoy completará su misión para entregar "ayuda humanitaria urgentemente necesaria al pueblo cubano", dijo más temprano un portavoz del convoy "Nuestra América".

Ni la Armada ni el vocero explicaron por qué las dos embarcaciones perdieron el contacto.

El viernes declaraciones cruzadas desde México y Estados Unidos generaron más incertidumbre sobre el destino de los dos veleros.

Lee también Veleros que salieron de México hacia Cuba llegaron "sanos y salvos", afirma EU; no se le ha pedido apoyo, dice Washington

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había declarado que seguía la "búsqueda" de las dos embarcaciones.

Sin embargo, de manera casi simultánea, la Guardia Costera de Estados Unidos comunicó a la AFP que "había recibido un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba".

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes.

#SEMARInforma



Las embarcaciones tipo catamarán “Friendship” y “Tigermoth” arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar.



Se mantuvo seguimiento y coordinación con las autoridades correspondientes para su arribo seguro a… pic.twitter.com/kDeSsGpta2 — SEMAR México (@SEMAR_mx) March 28, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc