Más Información

Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México; recolectan más de 700 toneladas de crudo

Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México; recolectan más de 700 toneladas de crudo

México vs Portugal: Horario y canales para ver EN VIVO la reinauguración del estadio Banorte, HOY 28 de marzo

México vs Portugal: Horario y canales para ver EN VIVO la reinauguración del estadio Banorte, HOY 28 de marzo

EN VIVO Reapertura del Estadio Banorte: operativo de seguridad e incidencias viales minuto a minuto

EN VIVO Reapertura del Estadio Banorte: operativo de seguridad e incidencias viales minuto a minuto

Reapertura del Estadio Banorte: ¿Vas al México vs Portugal? Estos son los artículos que no puedes ingresar

Reapertura del Estadio Banorte: ¿Vas al México vs Portugal? Estos son los artículos que no puedes ingresar

VIDEO: Llegan a Cuba los veleros que salieron de México y desaparecieron en el camino; llevan ayuda humanitaria a la isla

VIDEO: Llegan a Cuba los veleros que salieron de México y desaparecieron en el camino; llevan ayuda humanitaria a la isla

Sheinbaum rechaza confrontación con Trump sobre el nombre del Golfo de México; presidente de EU imitó llamada telefónica

Sheinbaum rechaza confrontación con Trump sobre el nombre del Golfo de México; presidente de EU imitó llamada telefónica

Senado aprueba reforma contra acoso laboral hacia mujeres; busca erradicar discriminación, abuso de poder y hostigamiento

Senado aprueba reforma contra acoso laboral hacia mujeres; busca erradicar discriminación, abuso de poder y hostigamiento

Félix Salgado acusa de nepotismo a dirigente de Morena; señala "impedimento" para ser candidato a gubernatura de Guerrero

Félix Salgado acusa de nepotismo a dirigente de Morena; señala "impedimento" para ser candidato a gubernatura de Guerrero

Jueza desestima amparo del contralmirante Fernando Farías, prófugo por red de huachicol fiscal; marino impugna decisión

Jueza desestima amparo del contralmirante Fernando Farías, prófugo por red de huachicol fiscal; marino impugna decisión

Sirloin, rib eye y pulpo, el menú gourmet del CIDE; gasta 2.7 mdp

Sirloin, rib eye y pulpo, el menú gourmet del CIDE; gasta 2.7 mdp

Karla Estrella cuestiona perfil de Rubén Lara en Comité evaluador de consejeros del INE; la sancionó por caso "dato protegido"

Karla Estrella cuestiona perfil de Rubén Lara en Comité evaluador de consejeros del INE; la sancionó por caso "dato protegido"

Horas antes del partido México vs Portugal, comerciantes informales son retirados; aseguran que el Gobierno les prohibió vender

Horas antes del partido México vs Portugal, comerciantes informales son retirados; aseguran que el Gobierno les prohibió vender

Los dos veleros que transportan ayuda humanitaria a llegaron a La Habana el sábado luego de un largo viaje desde México durante el cual desaparecieron y fueron relocalizados en una misión de búsqueda.

La Secretaría de Marina posteó en X que "las embarcaciones tipo catamarán “Friendship” y “Tigermoth” arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar. Se mantuvo seguimiento y coordinación con las autoridades correspondientes para su arribo seguro a puerto".

Los barcos, desaparecidos desde el jueves hasta el sábado con nueve personas a bordo, navegan frente al litoral de la capital de la isla en su camino al puerto, constató un periodista de la AFP.

Las embarcaciones traen los últimos cargamentos del convoy "Nuestra América", una iniciativa humanitaria internacional que ha llevado ayuda para apoyar a Cuba, en momentos que un bloqueo petrolero estadounidense agrava la crisis energética y económica de la isla.

Lee también

Se esperaba que el Friend Ship y el Tiger Moth, que zarparon de la península de Yucatán, en el sureste de México, llegaran a Cuba entre el martes y el miércoles.

Pero la Marina mexicana perdió comunicación con ellos y activó una operación de búsqueda el jueves.

Este sábado informó que una de sus aeronaves localizó a las embarcaciones a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana.

El convoy completará su misión para entregar "ayuda humanitaria urgentemente necesaria al pueblo cubano", dijo más temprano un portavoz del convoy "Nuestra América".

Ni la Armada ni el vocero explicaron por qué las dos embarcaciones perdieron el contacto.

El viernes declaraciones cruzadas desde México y Estados Unidos generaron más incertidumbre sobre el destino de los dos veleros.

Lee también

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había declarado que seguía la "búsqueda" de las dos embarcaciones.

Sin embargo, de manera casi simultánea, la Guardia Costera de Estados Unidos comunicó a la AFP que "había recibido un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba".

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SAT: guía 2026 para saber si tienes saldo a favor, cuándo lo depositan y cuál es el máximo de devolución. Foto: Adobe / SAT

SAT: guía 2026 para saber si tienes saldo a favor, cuándo lo depositan y cuál es el máximo de devolución

Semana Santa 2026: Los 5 pueblos mágicos más bonitos cerca de CDMX para visitar de ida y vuelta. Foto: Canva

Semana Santa 2026: Los 5 pueblos mágicos más bonitos cerca de CDMX para visitar de ida y vuelta

Pago de pensiones abril 2026: fechas CONFIRMADAS del IMSS, ISSSTE y Bienestar más montos. Foto: Especial

¿Cuándo pagan en abril 2026? Calendario oficial de pensiones IMSS, ISSSTE y Bienestar

Visa H-2B. Foto: iStock

Estados Unidos tiene más de 64,000 visas disponibles para trabajar legalmente sin título universitario

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

Pasaporte mexicano: ¿Cómo cancelar tu cita o reprogramar cita? Sigue este paso a paso