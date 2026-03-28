La Secretaría de Marina informó que una aeronave de la Armada de México localizó a las dos embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe mientras navegaban rumbo a Cuba con ayuda humanitaria.

Por medio de redes sociales, la Marina, a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales, detalló que las embarcaciones fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.

Agregó que un buque de la institución navega rumbo a la zona para brindar apoyo a quienes lo necesiten y además se mantiene comunicación vía radio.

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Las dos embarcaciones fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba (28/03/2026). Foto: Especial

Apenas ayer 27 de marzo, Estados Unidos afirmó que los dos veleros que partieron de México la semana con cargamento de ayuda humanitaria, llegaron "sanos y salvos".

Ambas embarcaciones trasladaban a nueve tripulantes a bordo que se dirigían a Cuba con ayuda humanitaria.

Las embarcaciones menores zarparon el sábado pasado de Isla Mujeres, Quintana Roo con destino a la isla, sin embargo, durante su trayecto se perdió rastro con los veleros hasta que fueron localizados por la Armada de México.

En las embarcaciones viajan tripulantes de diferentes nacionalidades que llevan ayuda a la convulsionada isla de Cuba, que está a punto del colapso ante la falta de electricidad y petróleo.

Marina localiza a las dos embarcaciones perdidas que viajaban a Cuba (28/03/2026). Foto: Especial

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