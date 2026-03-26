El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que hay tres fuentes del origen del contaminante tras el derrame petrolero en el Golfo de México, entre ellas un buque que estuvo fondeado en inmediaciones de Coatzacoalcos y emanaciones naturales de chapopoteras.

“La contaminación proviene de tres fuentes. Hasta el momento, en el caso del buque, se sabe por las imágenes de satélite que hubo una marcha de combustible alrededor del fondeadero, sin poder determinar qué buque fue el que hizo el vertimiento”, dijo en conferencia de prensa.

Morales Ángeles reportó que hay 13 buques localizados que pudieron haber ocasionado el vertimiento: cuatro aún navegan en aguas mexicanas y el resto en aguas internacionales, por lo que “cualquiera pudo haber sido” la responsable de esta contingencia.

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Sobre los que navegan en aguas mexicanas, aseguró que la Armada de México, en función de Guardia Costera, realiza inspecciones a estas embarcaciones para deslindar responsabilidades; para el resto, anunció que se ha solicitado cooperación internacional con el objeto de hacer inspecciones y determinar cuál fue el buque que hizo el vertimiento.

El titular de Semar detalló que el segundo origen corresponde a emanaciones naturales de las chapopoteras que se encuentran cerca del puerto de Coatzacoalcos.

La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro

“Han sido intermitentes y hoy se encuentran limpias. Sin embargo, no podemos descartar que vuelvan a emitir emanaciones, porque son chapopoteras naturales; estamos listas para contenerlas de inmediato”, aseguró.

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La tercera causa del origen, dijo, corresponde a emanaciones naturales que se encuentran a 60 millas de Ciudad del Carmen, en Campeche. Esta fuente sigue activa, según reportó el secretario de Marina.

“Estamos colocando, en coordinación con Pemex, barreras marinas para contener el sitio del contaminante y que ya no llegue a las playas. Y estamos efectuando revisiones con drones submarinos y buzos para descartar cualquier falla estructural de las plataformas en esta región”, señaló.

Alicia Bárcena Ibarra, titular de Semarnat, garantizó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) está interponiendo denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) a quien resulte responsable.

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Chapopoteras naturales y buque: Culpables de derrame de hidrocarburos

El Grupo Interinstitucional que investiga el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México anunció que los responsables de la contaminación son chapopoteras naturales, de forma principal una en Cantarell y un buque que no han ubicado, aseguraron que el derrame está contenido, y minimizaron las afectaciones a playas y a especies animales.

En rueda de prensa encabezada por Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se dio a conocer que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el daño cauado. Sin embargo, reconocieron que desconocen cuál de 13 buques que estuvieron en zona del Golfo de México hizo los vertimientos ilegales.

El almirante de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, expuso que son tres fuentes las que originan esta contaminación. “El buque hace un vertimiento ilegal”.

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“No podemos saber exactamente qué buque fue porque no tuvimos la evidencia visual cuando lo hizo, ya que Pemex detecta con las imágenes de satélite, la mancha en el fondedero donde estuvieron 13 buques. Cualquiera de esos 13 pudo haber sido. Tenemos que inspeccionar los buques, revisar sus bitácoras y encontrar cuál es el buque que lo hizo”.

Las otras dos fuentes fueron las chapopoteras de Coatzacoalcos, Veracruz, que son naturales, intermitented y sí aporta contaminante.

“Pero no es el más importante. La que creemos nosotros, que es la que más contaminante ha aportado es la de Cantarell. Son chapopoteras naturales que todo el año están emanando. Sin embargo, en este último mes se ha intensificado”.

“Tenemos que evaluar qué está pasando, si es que la emanación natural ha aumentado o tengamos una falla estructural en alguna plataforma. Solamente lo vamos a terminar eso, verificando en sitio”.

Foto: X @SEMARNAT_mx

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Aseguró que el derrame está contenido con barreras que han colocado para evitar que llegue el hidrocarburo a las playas. Se han recolectado 430 toneladas de hidrocarburos y se han atendido 223 kilómetros de playas.

Bárcena dijo que sólo han atendido a seis ejemplares con presencia de hidrocarburos, que son tres tortugas y tres aves que han sido liberadas, ello en Veracruz. “Pero no hemos detectado daño ambiental severo”.

Mariana Boy Tamborel, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), expuso que “un delfín que resultó muerto, pero fue golpeado, no fue por el derrame”, así como se han atendido a seis ejemplares con presencia de hidrocarburos, tres tortugas y tres aves que han sido liberadas.

Indicó que en los ecosistemas de flora y la fauna “no hemos detectado daño ambiental severo”.

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