A 32 años del magnicidio contra el excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, hizo un llamado a las autoridades involucradas en la investigación del caso a garantizar el efectivo acceso a la justicia y a la verdad.

En una recomendación 48VG/2021, advirtió que hay constantes presiones dirigidas al gobierno de México para que dé carpetazo a las indagatorias y reprobó que pidan “acciones de aparente justicia” como otorgar el indulto a Mario Aburto Martínez por parte del Ejecutivo Federal.

La Comisión Nacional alertó que cualquier otro camino, incluido el indulto, significaría encubrir los hechos y la pérdida de una oportunidad única para acercarse a la verdad y a la justicia.

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En ese sentido, exigió que las autoridades profundicen y determinen lo antes posibles las investigaciones en torno al magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994, donde se contó con la participación de un agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien se encuentra detenido desde el 9 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la CNDH, no se trata de resolver un caso individual sino de sentar un precedente histórico que confronte la manipulación de las indagatorias oficiales que se realizaron en aquel tiempo y, lo más importante, que se reivindique el derecho el pueblo a conocer lo que verdaderamente ocurrió.

En su pronunciamiento, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitir una determinación orientada al esclarecimiento de los hechos y el efectivo acceso a la justicia, en el ejercicio de las atribuciones y conforme a las disposiciones jurídicas que rigen a los ministros de este Alto Tribunal.

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Según la CNDH, Mario Aburto sufrió torturas y ha manifestado la necesidad de limpiar su nombre y recuperar su dignidad dentro del procedimiento jurisdiccional al que se enfrenta.

“Su caso simboliza la resistencia frente a un sistema que, durante décadas, pretendió imponer su 'verdad'. Por ello, optar por el camino del indulto significaría exactamente lo mismo, y la pérdida de una oportunidad única para acercarse a la verdad”, agregó.

La Comisión Nacional, asimismo, aseguró que existe un cúmulo de violaciones a los derechos humanos sufridas por el propio Mario Aburto y su familia, documentadas en la Recomendación 48VG/2021.

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Por ello, hizo un llamado a las autoridades penitenciarias a evitar revictimización “que a diario sufre” el señor Aburto dentro del Cefereso en el que se encuentra privado de la libertad, para que obtenga condiciones de una estancia digna con servicios de salud y seguridad.

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