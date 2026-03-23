El Comité Ejecutivo Nacional del PRI realizó esta mañana una ceremonia para recordar el legado de su excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, asesinado hace 32 años.

Frente al busto del malogrado político sonorense, en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, la dirigencia priista, encabezada por su presidente Alejandro Moreno Cárdenas, montó una guardia de honor y depositó ofrendas florales.

“Luis Donaldo Colosio fue un priista que entendió el tamaño del momento que vivía México.

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El PRI realiza ceremonia para recordar el legado de su excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, asesinado hace 32 años (23/03/2026). Foto: Especial

“Fue valiente para hablar de justicia, para reconocer lo que dolía y para comprometerse a cambiarlo. Creía en un PRI cercano a la gente, que escuchara y que asumiera su responsabilidad histórica.

“Hoy su ejemplo nos exige carácter, congruencia y valor para defender a México”, expresó el dirigente priista en redes sociales.

“Hoy, en el 32 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, en el PRI lo recordamos con orgullo y con responsabilidad".

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“Su legado nos compromete a ser una oposición firme, con carácter, que da la cara y que no se dobla. Los priistas sabemos lo que significa construir instituciones y darle rumbo al país.

“¡Su legado vive en las causas el PRI y en la defensa de México!”, aseguró.

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