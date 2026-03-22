Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, criticó a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, por “huir”, tras una riña durante su visita a Chilpancingo y sostuvo que “si te faltan yo te presto”.

“¿Ya se dieron cuenta que @AlvarezMaynez, el dirigente de @MovCiudadanoMX, siempre huye cuando hay problemas? No les gusta que lo digamos, ¿pero cómo no lo vamos a decir?”, dijo.

A través de redes sociales, Moreno Cárdenas explicó que el emecista salió huyendo, luego de que se armó una riña en su visita a Chilpancingo.

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“Literal. Dio media vuelta, empujó a la dirigente estatal Gabriela Bernal, se subió a su camioneta y se fue lo más rápido que pudo. Ni calma, ni control, ni liderazgo. Huyó”, expuso.

Además, acusó que esto no es nuevo, pues recordó que en 2022, cuando se cayó el templete en San Pedro Garza García, durante su cierre de campaña, “también salió huyendo. Incluso empujando mujeres para abrirse paso. En ese evento hubo personas que perdieron la vida y aún así su reacción fue correr. Así responde cuando la presión lo rebasa”.

“Y ese era el que quería ser Presidente de México. El que decía que estaba listo para enfrentar al crimen y las crisis más duras. Si se espanta con una pelea callejera, imagínense con los problemas reales del país”, agregó.

¿Ya se dieron cuenta que @AlvarezMaynez, el dirigente de @MovCiudadanoMX, siempre huye cuando hay problemas? No les gusta que lo digamos, ¿pero cómo no lo vamos a decir?



En Chilpancingo se armó una riña en su visita y salió huyendo. Literal. Dio media vuelta, empujó a la… pic.twitter.com/v8RR8lp4xi — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 22, 2026

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Por ello, el líder tricolor afirmó que “México necesita carácter y firmeza. Gobernar no es para tibios que corren cuando las cosas se ponen difíciles. Para eso estamos los priistas. Para defender a México y para que nuestro país avance con rumbo claro. Para que las familias mexicanas vivan con paz, con armonía y con seguridad de verdad”.

“Tenemos experiencia, sabemos dar resultados, sabemos gobernar y sabemos cómo resolver los problemas que hoy le duelen a México. Aquí hay capacidad, hay carácter y hay amor por nuestra tierra”, concluyó.

Máynez responde a Alito

Luego de la publicación de Alejandro Moreno en redes sociales, Máynez respondió a los hechos, mencionando que en el video que Alito compartió se observa todo lo contrario a lo que él critica.

"En el video es obvio lo contrario. Me empujan y, en completa calma, volteo a ver lo que ocurrió. De hecho esperé a que terminara el conato de bronca (ajeno a mí), antes de retirarme. El video lo muestra", mencionó.

Además reiteró que su evento fue un éxito y criticó al dirigente del PRI al decirle que "tu obsesión es cada vez más patética".

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