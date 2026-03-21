Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, mantuvo una reunión en Guanajuato con servidoras y servidores de la nación, quienes acercan la información a comunidades de todo el país.

“En #Guanajuato, me reuní con las y los #ServidoresDeLaNación, a quienes agradecí a nombre de la presidenta @Claudiashein su compromiso y el trabajo que realizan todos los días para que el bienestar llegue a cada rincón”, anunció la funcionaria.

A través de redes sociales, reconoció que el personal de la Secretaría del Bienestar realiza actividades fundamentales para garantizar una atención cercana, digna y directa al pueblo. Ejemplo de ello es la próxima credencialización del Servicio Universal de Salud.

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Ariadna Montiel Reyes, con servidoras y servidores de la nación estatales el 21 de marzo de 2026. Foto X (@A_MontielR).

Al compartir fotografías del encuentro, Montiel Reyes escribió: “Gracias por servir con honor a la Nación”.

La página oficial de la dependencia los describe como personas comprometidas con la Transformación del país, pues acercan los programas de Bienestar a la población que más lo necesita para combatir la desigualdad social que había predominado, sobre todo, en quienes habitan en comunidades indígenas y afromexicanas.

En #Guanajuato, me reuní con las y los #ServidoresDeLaNación, a quienes agradecí a nombre de la presidenta @Claudiashein su compromiso y el trabajo que realizan todos los días para que el bienestar llegue a cada rincón.



Su labor es fundamental para garantizar una atención… pic.twitter.com/R5Sp6TMMoP — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) March 21, 2026

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cdm