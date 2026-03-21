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Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, mantuvo una reunión en Guanajuato con servidoras y servidores de la nación, quienes acercan la información a comunidades de todo el país.
“En #Guanajuato, me reuní con las y los #ServidoresDeLaNación, a quienes agradecí a nombre de la presidenta @Claudiashein su compromiso y el trabajo que realizan todos los días para que el bienestar llegue a cada rincón”, anunció la funcionaria.
A través de redes sociales, reconoció que el personal de la Secretaría del Bienestar realiza actividades fundamentales para garantizar una atención cercana, digna y directa al pueblo. Ejemplo de ello es la próxima credencialización del Servicio Universal de Salud.
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Al compartir fotografías del encuentro, Montiel Reyes escribió: “Gracias por servir con honor a la Nación”.
La página oficial de la dependencia los describe como personas comprometidas con la Transformación del país, pues acercan los programas de Bienestar a la población que más lo necesita para combatir la desigualdad social que había predominado, sobre todo, en quienes habitan en comunidades indígenas y afromexicanas.
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cdm
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