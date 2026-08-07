Teoloyucan, Méx.—“Queremos que Teoloyucan también forme parte de este proyecto y tenga acceso a sus beneficios”, mencionó Joel García, integrante del colectivo ciudadano llamado Salvemos Teoloyucan, quienes recaban firmas para solicitar al gobierno federal se construya un paradero del Tren México-Querétaro en esa demarcación.

Al explicar que no se oponen al desarrollo del proyecto ferroviario, el representante vecinal informó que están a punto de reunir 10 mil firmas de vecinos para presentarlas y realizar la solicitud, que tiene como propósito mejorar la movilidad en la zona.

La intención, dijo, no es pedir que se construya una estación pues eso implicaría infraestructura adicional como un Centro de Transferencia Modal (CETRAM), y por cuestiones de espacio y terrenos, consideran que no será posible. Por ello, piensan en algo más pequeño como un paradero.

“Una estación implicaría un CETRAM y un terreno para transporte público y estacionamientos, algo prácticamente imposible por la ubicación de las vías; lo que pedimos es un paradero para abordar y descender”, explicó el habitante de Teoloyucan.

Con la finalidad de presentar la solicitud de manera formal, dijo el dirigente del colectivo, la comunidad comenzó el pasado 22 de marzo de 2026 a recabar firmas cerca del puente vehicular conocido como Soriana, a un costado de uno de los tramos donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desarrolla trabajos para el proyecto ferroviario que tiene como destino el estado de Querétaro.

Desde entonces y al corte de julio, suman 9 mil 900 firmas de ciudadanos que están de acuerdo en realizar la petición para la construcción de un paradero, para juntar 10 mil y posteriormente llevarlos al gobierno federal, en específico, ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y replicar la información a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como al gobierno del Estado de México y a las Cámaras de diputados local y federal.

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Dijo que un paradero ayudaría a reducir los tiempos de traslado de miles de personas que actualmente llegan a tardar hasta tres horas para llegar a sus destinos y mencionó que no se le está dando el valor histórico que tiene la demarcación, pues ahí fue la firma de los Tratados de Teoloyucan, un acontecimiento que significó el fin de la Revolución Mexicana y el nacimiento del Ejército Constitucionalista.

De acuerdo con el proyecto del Tren México-Querétaro, en el municipio de Huehuetoca será construida una estación. Sin embargo, para los pobladores de Teoloyucan, el trayecto de traslado sería tardado.

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