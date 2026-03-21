Sheinbaum alcanza 82% de cobertura positiva; impacta reforma electoral y “El Mencho”

En Central de Inteligencia Política generamos mensualmente el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el segundo mes de 2026, la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó una valoración mediática récord.

El estudio ARMA de febrero reveló que la Mandataria cerró el mes con un balance favorable, con 82% de su cobertura positiva, impulsada por su agenda de reformas estructurales y resultados operativos en materia de seguridad, frente a 7% de menciones negativas.

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El eje que concentró la cobertura de la Presidenta fue la iniciativa de reforma electoral, misma que anunció la Mandataria en la conferencia matutina. A este pilar se sumaron temas de infraestructura, como la inauguración del tramo final del Tren Interurbano El Insurgente, y avances en la agenda laboral, como la aprobación escalonada de la jornada de 40 horas semanales.

Otro tema que marcó su agenda fue la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. Aunque el evento registró bajas en las fuerzas federales, la narrativa mediática se centró en el debilitamiento del crimen organizado basado en la estrategia que promueve Sheinbaum a través de su alfil, Omar García Harfuch.

Este golpe fue seguido por el anuncio de cifras oficiales del SESNSP que reportaron una caída de 42% en homicidios dolosos a nivel nacional.

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La agenda internacional también jugó un papel importante en la consolidación de la imagen presidencial. La Mandataria defendió el envío de ayuda humanitaria a Cuba frente a las amenazas de aranceles de Donald Trump.

Su discurso durante el Día de la Bandera, con la consigna “México jamás se ha arrodillado”, resonó como el punto más alto de su proyección nacionalista ante las tensiones externas. Asimismo, la ratificación de México como sede del Mundial 2026 y las reuniones en Palacio Nacional con el gabinete canadiense para blindar el T-MEC sugirieron señales de estabilidad y certidumbre económica.

A pesar del saldo positivo registrado en febrero, el estudio reveló algunos focos rojos, específicamente relacionados a los roces al interior de Morena. Algunos de los temas más mediáticos fueron la salida de Adán Augusto López del Senado para realizar trabajo territorial y los desacuerdos públicos con Marx Arriaga respecto a los libros de texto.

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Por último, el manejo del secuestro de mineros en Sinaloa y las asignaturas pendientes en el rescate de Pasta de Conchos generaron las menciones más críticas del mes.

En suma, febrero de 2026 se mostró como un periodo de consolidación política para Sheinbaum, en el que la austeridad legislativa y los golpes al narcotráfico dictaron el pulso de la opinión pública nacional.

Gráficos: Elaboración propia

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