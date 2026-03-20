La Comisión de Estudios Legislativos del Senado se reunirá el lunes al mediodía, previo a la aprobación de la iniciativa de reforma del llamado Plan B, con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para analizar los alcances de la misma.

De acuerdo con un oficio de dicha comisión que preside el morenista Enrique Inzunza Cázarez, la reunión se realizará a las 12 horas, mientras se convoca a la sesión de comisiones para dictamen del Plan B a las 18 del mismo lunes.

“Me permito comunicarles que la Dra. Claudia Arlett Espino, secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, solicitó a las Comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos una Reunión de Trabajo de carácter técnico, respecto a la Iniciativa remitida por la Titular del Ejecutivo Federal, en materia de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato, en la cual asistirá la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Lic. Guadalupe Taddei Zavala”.

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Por tal motivo, se les extiende una cordial invitación para que asistan a dicha reunión que se celebrará el lunes 23 de marzo a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo.

Cabe destacar que el Plan B de la reforma electoral, el INE sufriría un recorte mayor a los 638 millones de pesos al año en sueldos y seguros a empleados.

La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum reforma el artículo 134 constitucional para que las remuneraciones de consejeros electorales, secretarios, titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del INE no puedan ganar más que ella; es decir, 133 mil 332 pesos mensuales.

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