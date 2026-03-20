Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reservó por cinco años la información relacionada con 151 vehículos que integran su parque vehicular, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que toda la información pública debe mantenerse bajo principios de transparencia.

En conferencia de prensa en Cancún, la mandataria federal señaló que corresponde al Poder Judicial explicar las razones detrás de la decisión, aunque dejó clara su postura personal sobre el acceso a la información pública.

“Bueno, pues habría que revisar, hay que preguntar al Poder Judicial por qué reservaron esta información, por qué la reservaron. Mi opinión es que todo debe ser transparente. Esa es mi opinión”, expresó.

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EL UNIVERSAL este viernes publicó que, en respuesta a una solicitud de información vía transparencia, la SCJN determinó clasificar como reservados los datos relacionados con los vehículos asignados a ministros y áreas del máximo tribunal.

De acuerdo con la respuesta oficial, el órgano judicial argumentó que difundir dicha información “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares” del Poder Judicial. Asimismo, rechazó hacer público qué ministros han adquirido los vehículos asignados a sus respectivas ponencias desde 1994 a la fecha.

En enero pasado la Corte adquirió nueve camionetas blindadas modelo Jeep Grand Cherokee, con costos que alcanzan hasta los 4 millones de pesos por unidad.

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