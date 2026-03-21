Aunque es más pesado, el petróleo mexicano cotiza por arriba del estadounidense debido a la creciente demanda de las refinerías en la Costa del golfo, dijeron analistas a EL UNIVERSAL.

Pemex dio a conocer que exportó este viernes el barril de crudo en 99.21 dólares y fue su mayor precio desde el 19 de julio de 2022, meses después de la invasión de Rusia en Ucrania, que sigue vigente.

Los registros que lleva el Banco de México muestran que el hidrocarburo nacional acumula un repunte de 85% o 45.59 dólares en lo que va de 2026.

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Por segundo día consecutivo, la Mezcla Mexicana de Exportación superó al petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó la semana en 98.32 dólares.

La última vez que ocurrió esto fue el 20 de abril de 2020, cuando por primera vez en la historia el petróleo cotizó en negativo debido al confinamiento que provocó la pandemia de Covid-19.

Aquella jornada, el barril mexicano se colocó en -2.37 dólares y el estadounidense en -36.98 unidades, debido a que los inversionistas tuvieron que pagar para deshacerse del crudo y evitar entregarlo en un mercado que carecía de espacio de almacenamiento.

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Seis años después, los petroprecios son impulsados por las restricciones en el suministro que genera la intensidad del conflicto militar en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, donde transita 20% del crudo y derivados consumidos en todo el mundo.

La presión sobre los precios de las gasolinas en Estados Unidos está llevando a las refinerías a usar crudos pesados, como el mexicano, para suavizar el impacto, dijo a esta casa editorial el socio de Labardini & Christlieb Energy Experts, Luis Miguel Labardini.

Explicó que las refinerías en la Costa del golfo se configuraron hace más de tres décadas para procesar crudos pesados, especialmente de la variedad Maya proveniente del campo Cantarell, y el WTI por ser más ligero no sirve para la dieta de estos complejos.

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Destacó que hay menos crudo mexicano disponible para exportación, porque se está utilizando más para la refinación nacional.

Exportaciones van en picada

Los datos de Pemex indican que exportó 581 mil barriles diarios de petróleo durante 2025, el segundo año consecutivo a la baja y el menor volumen desde 1979.

El crudo pesado Maya significó 65% del mercado de exportación, el ligero denominado Istmo contribuyó con 20% y el también ligero Zapoteco representó 2%, mientras que el muy ligero Olmeca aportó 13% el año pasado.

El director de PetroIntelligence, Alejandro Montúfar, expuso que el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación no se fija de manera directa, sino que se calcula con base en referencias internacionales como el WTI y el Brent, ajustadas por la calidad del crudo y las condiciones del mercado.

Gráfica: Elaboración propia

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El reciente repunte del hidrocarburo nacional responde principalmente al choque en el mercado energético global por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que impulsan los precios internacionales del crudo y se traslada a la mezcla mexicana, dijo.

En opinión de Montúfar, el primer factor determinante es el riesgo sobre la oferta global, dado que la incertidumbre en torno a la producción y transporte de crudo, particularmente en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz, elevó la prima de riesgo en los mercados. Esto ha generado alzas generalizadas en las referencias, incluso por encima de 100 dólares.

En segundo lugar, comentó que existe un ajuste en la disponibilidad relativa de crudos por tipo. La mezcla mexicana es un petróleo pesado y con mayor contenido de azufre, lo que en condiciones normales implica que cotice con descuento frente al WTI, que es un hidrocarburo ligero.

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Desbalance temporal

Sin embargo, hoy esa diferencia se redujo de forma significativa e incluso se ha invertido temporalmente. “Esto se explica por una escasez relativa de crudos pesados en el mercado internacional, derivada tanto de restricciones en la oferta como de decisiones de producción de países exportadores”, dijo a este diario.

“En contraste, la producción de crudos ligeros en Estados Unidos se mantiene elevada, lo que presiona relativamente a la baja al WTI contra otros marcadores”, señaló el líder de PetroIntelligence.

La demanda de las refinerías también favorece crudos pesados, ya que muchas, particularmente en Estados Unidos y Asia, están configuradas para procesar este tipo de hidrocarburo, debido a que permite obtener mayores rendimientos de productos de alto valor como diesel y turbosina.

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En un contexto de alta demanda por estos combustibles, el valor relativo del crudo pesado aumenta, expuso Montúfar.

“El hecho de que la mezcla mexicana haya superado al WTI no responde a un cambio estructural en el mercado, sino a un desbalance temporal entre oferta y demanda según el tipo de crudo, amplificado por el entorno geopolítico. Este tipo de episodios ya se ha observado en otros momentos de tensión energética”, indicó.

Mientras el riesgo geopolítico, las restricciones en la oferta global y los cambios en la demanda de refinación sigan persistiendo, es probable que la diferencia entre la mezcla mexicana y el WTI continúe siendo más estrecha de lo habitual, concluyó Montúfar.

Gráfica: Elaboración propia