Nueva York.- Wall Street abrió en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0.75% mientras la guerra en Medio Oriente sigue avanzando y el precio del petróleo se mantiene al alza después de los últimos ataques cruzados contra instalaciones energéticas.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones restaba 348 puntos, hasta 45 mil 876 unidades; el selectivo S&P 500 bajaba 0.83%, hasta 6 mil 569 unidades, y el tecnológico Nasdaq retrocedía 1.09%, hasta 21 mil 910 enteros.

Gran parte de los títulos cerró en rojo el miércoles después de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunciara que mantiene sin cambios las tasas de interés, que permanecen en una horquilla de entre 3.5 y 3.75%.

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Además, el banco central estadounidense aseguró que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas "sigue siendo elevada" y que las repercusiones de la guerra son "inciertas", algo que alertó a los inversores.

Sube precio del petróleo por la guerra en Irán

De hecho, el Índice de Volatilidad (VIX), conocido como el "indicador del miedo" de Wall Street, subía 6.62%, hasta 26.75 puntos, a menos de tres puntos de su máximo desde que comenzaron las hostilidades.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este jueves 0.77% hasta 97.06 dólares por barril, después de que Qatar informara que ataques iraníes habían causado daños considerables en Ras Laffan, sede de la planta de gas natural licuado más grande del mundo.

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Israel y Estados Unidos atacaron unas instalaciones gasísticas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye, en la costa sur.

En el plano corporativo, el sector tecnológico ha sido uno de los más afectados en este inicio de la jornada. Los títulos de Nvidia restaban 2.29% y los de Intel 2.07%.

En otros mercados, el oro, activo refugio, perdía 6.67%, hasta 4 mil 5690 dólares por onza, y la plata restaba 12.42%, hasta 67.95 dólares.

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