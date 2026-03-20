El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó este viernes temporalmente la compra y venta de petróleo iraní que se encuentra varado en el mar, como una nueva medida de la administración del presidente, Donald Trump, para intentar frenar el alza del precio de la gasolina en medio de la guerra con Irán y el persistente cierre del Estrecho de Ormuz.

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