El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que sólo intervendrá para garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz si los aliados se lo piden dado que, según aseguró, su país no utiliza esa vía.

Trump fijó esta nueva postura en una publicación en su red Truth Social después de que los miembros de la OTAN hayan descartado sumarse a una coalición militar liderada por Washington para desbloquear el estrecho, cerrado por Irán en represalia por la guerra.

Agregó que “el estrecho de Ormuz deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan; ¡Estados Unidos no lo hace! Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán. Es importante destacar que será una operación militar sencilla para ellos”.

Lee también Trump y Netanyahu lamentan la muerte de Chuck Norris; "era un tipo duro y genial. No quisieras pelear con él", dice el estadounidense

Al salir de la Casa Blanca, junto al secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, declaró sobre el estrecho de Ormuz que “la OTAN podría ayudarnos, pero hasta ahora no han tenido el valor de hacerlo”.

“Saben, nosotros, Estados Unidos, no usamos el estrecho. No lo necesitamos”, dijo Trump. “Europa lo necesita. Corea, Japón, China, muchos otros países, así que tendrán que involucrarse”.

El presidente afirmó que despejar el estrecho es una “simple maniobra militar”, pero que requiere “mucha ayuda”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc