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Elde Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este viernes de "desastre" al Gobierno de Cuba pero evitó concretar un plan cuando fue preguntado por la prensa sobre los plazos de la supuesta "toma" de Cuba que ha anunciado el presidente,

"Cuba es un desastre, y se debe a su gobierno comunista. No funciona. Así que hoy no tengo ninguna novedad para ustedes al respecto, salvo que esto lleva ocurriendo desde hace seis o siete años: son un desastre. La situación está peor que nunca", expresó.

El jefe de la diplomacia estadounidense dio estas breves declaraciones a la prensa cuando salió junto a Trump de la Casa Blanca con destino a Florida.

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mantienen negociaciones a raíz del bloqueo energético impuesto por Donald Trump a la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, medida que ha agravado la crisis económica del país.

El lunes, Trump afirmó que cree que tendrá "el honor" de tomar el control de Cuba, una isla con la que, según dijo, puede hacer "lo que quiera".

El mandatario también había asegurado recientemente que llevaría a cabo una "toma amistosa" del país, declaraciones rechazadas por La Habana.

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El diario The New York Times publicó que el Gobierno de Trump habría pedido a sus interlocutores en Cuba la renuncia del presidente, , sin exigir un cambio en el régimen comunista ni la salida del poder de la familia Castro, una información que fue negada por Marco Rubio.

El jefe del Comando Sur de , Francis Donovan, aseguró este jueves ante el Congreso que el Ejército estadounidense no se encuentra en preparativos para una toma de Cuba.

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