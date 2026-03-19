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El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, aseguró este jueves ante el Congreso que el Ejército estadounidense no se encuentra en preparativos para una toma de .

Donovan negó esa posibilidad después de que una senadora le preguntara si actualmente se realiza algún ensayo militar con el objetivo de tomar el control de la isla.

También dijo no tener conocimiento de ningún plan de la Administración de para apoyar a grupos de la oposición cubana en el exilio con el fin de derrocar al Gobierno de La Habana.

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El general precisó que Washington desplegaría tropas en caso de que existiera una "amenaza a la seguridad" de la Embajada estadounidense o de la base de Guantánamo, con el objetivo de "defender a los estadounidenses".

Las declaraciones de Donovan se producen en un momento de tensión entre Estados Unidos y Cuba, que mantienen negociaciones discretas a raíz del bloqueo energético impuesto por Donald Trump a la isla, medida que ha agravado la crisis económica del país.

El lunes, Trump afirmó que cree que tendrá "el honor" de tomar el control de Cuba, una isla con la que, según dijo, puede hacer "lo que quiera". El mandatario también había asegurado recientemente que llevaría a cabo una "toma amistosa" del país, declaraciones rechazadas por La Habana.

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El diario The New York Times publicó que el Gobierno de Trump habría pedido a sus interlocutores en Cuba la renuncia del presidente, Miguel Díaz-Canel, sin exigir un cambio en el régimen comunista ni la salida del poder de la familia Castro, una información que fue negada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El Comando Sur supervisa las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe desde su cuartel general cerca de Miami (Florida).

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desa/rmlgv

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