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Jerusalén. El primer ministro israelí, , calificó de "noticias falsas" la versión según la cual Israel habría arrastrado al presidente de Estados Unidos, , a una con Irán.

"¿De verdad alguien cree que se le puede decir al presidente Trump lo que tiene que hacer?", dijo Netanyahu a los periodistas en una rueda de prensa.

Trump "siempre toma sus decisiones basándose en lo que cree que es bueno para " y para "las generaciones futuras", añadió.

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En cambio, Netanyahu elogió la "estrecha coordinación" que, dijo, existe entre y Estados Unidos en los combates en curso con Irán. "Estamos logrando nuestros objetivos a una velocidad vertiginosa".

"ya no puede enriquecer uranio" y "ya no es capaz de fabricar ", afirmó Netanyahu, al describir los logros de la operación contra Irán que inició el 28 de febrero y que continúa hasta ahora.

Irán "está más débil que nunca", mientras que Israel es una potencia regional "y algunos dirían que una potencia mundial", aseguró.

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Benjamín Netanyahu y Donald Trump durante una conferencia. (29/12/25) Foto: AFP
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EU e Israel "protegen a Medio Oriente y a todo el mundo": Netanyahu

Netanyahu advirtió que la contra Irán continuará "todo el tiempo que sea necesario".

El primer ministro israelí se refirió a las versiones de su muerte y dijo: "En primer lugar, solo quiero decir que estoy vivo".

Subrayó que Israel y Estados Unidos están "protegiendo a todo Medio Oriente, y me atrevo a decir que a todo el mundo", con los ataques en Irán.

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Según el premier, tras 20 días de combates, "estamos ganando e Irán está siendo diezmado", al sufrir un daño significativo a sus capacidades militares, en particular a sus programas nucleares y de .

Insistió en que los arsenales de misiles y drones de Irán están siendo "masivamente degradados" y prometió que "serán destruidos", enmarcando la campaña como un esfuerzo continuo para eliminar la amenaza que, dijo, representa la República Islámica.

Sobre el liderazgo iraní, Netanyahu dijo no saber quién está a cargo actualmente y resaltó que el líder supremo designado, Mojtaba Jamenei, "no ha dado la cara". También dijo tener indicios de fragmentación política en Irán.

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ss/mcc

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