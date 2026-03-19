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Ginebra. La Organización Mundial del Comercio (OMC) advirtió este jueves del impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz en las importaciones de fertilizantes a grandes países productores agrícolas, así como de alimentos a los países de la región del Golfo Pérsico.
"Más allá de los combustibles, el bloqueo del estrecho de Ormuz ha interrumpido el suministro de fertilizantes, fundamentales para la agricultura mundial", señaló la organización en la presentación de sus perspectivas para la economía y el comercio global.
Detalló que grandes productores agrícolas como la India, Tailandia y Brasil dependen de esa ruta para 40%, 70% y 35% de sus importaciones de urea, respectivamente, además del peligro que esta situación supone para países sumamente frágiles en África.
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"Por Ormuz no solo pasa 20% del petróleo que se consume, sino también 30% de los fertilizantes, por lo que hablamos de un impacto muy fuerte para los importadores de alimentos y para la seguridad alimentaria", valoró el economista jefe de la OMC, Robert Staiger.
En el sector energético, "los países que son importadores netos sufrirán un incremento de los precios de energía, algo que ya está produciendo, por lo que tendrían menos capacidad de importar", subrayó.
Staiger matizó que el bloqueo de Ormuz también podría beneficiar a países exportadores de energía que se vean menos afectados por los cierres y alteraciones de las cadenas de suministro.
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ss
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