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Acapulco, Guerrero.- Cerca de 15 mil recibieron su tarjeta Bienpesca para obtener el que les permita mejorar sus condiciones de vida y brindar tranquilidad a sus familias, así como tener certeza de que su esfuerzo es reconocido y respaldado.

La gobernadora , acompañada del titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Rigoberto Salgado Vázquez, y del delegado federal de los programas para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, entregaron las tarjetas en el auditorio al aire libre de Parque Papagayo.

Ahí los beneficiados fueron informados por el comisionado Salgado Vázquez, de que este apoyo asciende a 111 millones de pesos, pero como parte de la política impulsada por la presidenta , tendrán un aumento en el respaldo económico que reciben, pasando de 7 mil 500 a 8 mil pesos.

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También adelantó que se llevará a cabo la modernización y digitalización en los procesos, lo que permitirá que estos beneficios lleguen a todos los que lo requieren.

Cerca de 15 mil pescadores recibieron su tarjeta Bienpesca con un apoyo económico que asciende a los 8 mil pesos. Foto: Especiales
Cerca de 15 mil pescadores recibieron su tarjeta Bienpesca con un apoyo económico que asciende a los 8 mil pesos. Foto: Especiales

Antes, en su mensaje la mandataria suriana afirmó: "Para que el bienestar llegue a cada hogar de las ocho regiones, sigamos construyendo un Guerrero donde el trabajo siga siendo la semilla del desarrollo y donde nuestras comunidades sigan siendo el corazón de esta transformación".

Una vez, Salgado Pineda refrendó su respaldo al sector pesquero y acuícola, con el compromiso de emprender acciones que le den certeza y seguridad para impulsar esta actividad y fortalecer su economía.

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Asimismo aseguró que esta acción, más que una cifra, representa un acto de justicia social para quienes han hecho de este trabajo una forma de vida, tranquilidad para las familias, así como la certeza de que el esfuerzo del sector es reconocido y respaldado.

"Este respaldo no termina nada más con la entrega de su tarjeta Bienpesca, también fortalece la pesca responsable, acciones de capacitación en temas como práctica sanitaria, valor nutricional, administración, comercialización y organización productiva", aseveró.

Y anunció que, como parte de este respaldo, próximamente se entregarán acciones como la entrega de artes de pesca, apoyo por mar de fondo, motores y lanchas, proyectos para la repoblación de ostión, sólo por mencionar algunos.

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jecg/cr

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