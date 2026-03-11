Progreso, Yucatán.- Tres presuntos pescadores furtivos fueron detenidos, tras ser sorprendidos en actividades de pesca ilegal de caracol rosado dentro del Parque Nacional Arrecife Alacranes, ubicado frente a las costas de Yucatán y considerada santuario y zona de reproducción de esta especie marina.

La intervención se realizó durante un operativo interinstitucional en el que participaron la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), como parte de las acciones permanentes de vigilancia para prevenir la extracción ilegal de especies en esta reserva natural.

Durante la inspección a la embarcación utilizada por los buzos se localizaron diversas partes de pesca prohibidas, entre ellas trajes de buceo, aletas, snorkel, visores, ganchos y utensilios de perforación, además de una compresora.

Lee también Rubén Rocha Moya se reúne con Cónsul General de EU en Hermosillo; abordan temas comerciales, turísticos y educativos

Caen pescadores furtivos en Yucatán (11/03/2026). Foto: Especial

También se aseguraron nueve conchas de caracol rosado y siete piezas de carne fresca del molusco, que ya había sido eviscerado.

El caracol rosado del Caribe se encuentra bajo veda permanente desde 1988 debido a la sobreexplotación que ha afectado sus poblaciones y al lento proceso de recuperación de la especie, por lo que actualmente no existe autorización oficial para su aprovechamiento extractivo en aguas mexicanas.

Tras la detención, la embarcación, el motor, el equipo de buceo y los ejemplares asegurados quedaron bajo resguardo de la Secretaría de Marina, que actuó como primer respondiente para poner a los involucrados y las evidencias a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr