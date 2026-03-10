Más Información

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) implementaron y mantendrán un dispositivo de vigilancia en zonas donde se registraron a automovilistas que circulaban por el , aseguró el titular de la SSC, .

“Se tiene un en la zona consistente en medidas como patrullajes, puntos fijos de vigilancia y además hay una consigna a las cámaras del C2 Centro y del C2 Poniente, tanto en Miguel Hidalgo como en centro de la ciudad para que haya un monitoreo permanente de la zona”.

Aseguró que fue mediante este dispositivo que se capturó a dos personas, uno de ellos extranjero, luego de arrojar piedras a coches en circulación, uno de ellos fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo y el otro en calles de Cuauhtémoc.

El titular de la SSC dijo que los dos detenidos se encuentran en condición de calle, por lo que se retiró un campamento de personas en esta situación en la zona del Circuito Interior, perímetro de la .

“Ambos tienen en común que son personas en situación de calle, y la estrategia a partir de ello la hemos complementado con brigadas de sensibilización y retiro de campamentos y de lugares donde sabemos que estas personas pernoctan en la zona”.

Pablo Vázquez dijo que los ataques con rocas a automovilistas han sido en su mayoría por personas en condición de calle.

“La hipótesis principal, y con una altísima probabilidad, es que las piedras han sido arrojadas en su mayoría o totalidad por personas en esta condición y estamos trabajando para evitar que se vuelva producir un incidente de este tipo”.

