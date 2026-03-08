Policías capitalinos detuvieron, en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, a dos hombres posiblemente involucrados en causar daños a los vehículos por lanzar piedras desde puentes peatonales.

Monitoristas del C2 Poniente alertaron a los oficiales en campo que un sujeto fue captado cuando lanzó un objeto desde un puente en el Circuito Interior en dirección al sur, por lo que rápidamente se acercaron al sitio y, al llegar al cruce con la avenida Paseo de la Reforma, hicieron contacto con una mujer que conducía un vehículo color blanco.

La ciudadana refirió que observó caer un objeto y frenó, sin embargo, la piedra golpeó la parte delantera del automóvil, lo que provocó daños a la altura de los faros de niebla, por lo que esperaba al representante de su agencia de seguros.

En tanto, los operadores del C2 dieron seguimiento a lo ocurrido y sobre el Circuito Interior, en la colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue detenido el probable responsable de 29 años de edad y quien dijo ser ciudadano hondureño.

En el segundo caso, los operadores del C2 Centro informaron que daban seguimiento a una persona que actuaba de manera inusual sobre la avenida Circuito Interior a la altura de Río Pánuco, en la colonia Cuauhtémoc, se acercaba y alejaba de los vehículos que pasan a alta velocidad, hasta que en un movimiento lanzó un objeto.

Rápidamente, los uniformados se aproximaron al sitio y, tras un recorrido en la zona, derivado de un despliegue de búsqueda y localización, en el cruce de las avenidas Río de la Plata y Río Lerma, en la alcaldía Cuauhtémoc fue detenido el probable responsable que coincidía con las características físicas y de vestimenta captadas en las imágenes.

Estas dos personas fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y realizarán las investigaciones pertinentes.

En tanto, se mantiene la vigilancia en los puntos y el monitoreo constante para la prevención de delitos y accidentes, además de dar seguimiento a todas las denuncias ciudadanas.

