Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de varias dosis con aparente droga.

Los hechos se registraron en la esquina de las calles República de Costa Rica y Florida, donde los oficiales se percataron de un sujeto en actitud inusual, quien, al parecer, manipulaba diversas bolsas de plástico, por lo que, al notar la posible comisión de un delito, se acercaron al punto.

Los uniformados le marcaron el alto y tras efectuarle una revisión preventiva, le aseguraron 17 bolsitas de plástico translúcido color azul con sustancia sólida, similar a la cocaína, 32 bolsitas de plástico color azul con la misma sustancia parecida a la piedra, 48 bolsitas de plástico con un vegetal verde con las características de la marihuana, un arma de fuego con cinco cartuchos útiles y tres teléfonos celulares de distintas marcas.

Por lo anterior, el hombre de 45 años de edad fue informado del motivo de su detención, de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

