“Es una trinchera que convoca a toda la sociedad”: Karla Leyva

Karla Leyva, quien forma parte del Comité por la Libertad de Kenia Hernández —activista privada de la libertad desde 2020—, se inició en el activismo desde los 16 años, cuando cursaba la preparatoria. Fue en 2006, año que considera “un momento de coyuntura muy importante” con el cambio de gobierno y varios movimientos sociales, lo que influyó en ella; además de que es una herencia familiar, pues cuenta que su madre y su padre también son activistas.

Karla, quien también forma parte del Colectivo Nuestra América y del Centro de Comunicación Popular y Acción Colectiva, afirma que no comparte la idea de que la marcha del 8M sea una movilización exclusiva de mujeres, ya que las problemáticas que las afectan impactan a toda la sociedad.

“Es una trinchera que nos convoca a toda la sociedad mexicana, porque todos nos vemos impactados por las problemáticas que afectan específicamente a las mujeres, pero finalmente a todos nos afectan como sociedad”, dice.

Por ejemplo, explica, las mujeres desaparecidas o asesinadas también forman parte de familias, por lo que sus núcleos familiares, sus hijos, padres o madres, se ven seriamente afectados. Otro ejemplo de esto es cuando las mujeres no pueden acceder a buenas perspectivas laborales, lo que eventualmente afecta económicamente a toda la sociedad.

Señala que la apuesta del movimiento es que crezca y trascienda la idea de que es una lucha que tienen que hacer exclusivamente las mujeres, pues asegura que esto sería “reproducir la lógica de ‘que lo hagan ellas’, ‘que luchen ellas’, ‘que lo resuelvan ellas’, cuando es algo en lo que tenemos que implicarnos todos”.

Advierte que el índice de impunidad “sigue siendo muy alto”, pues 90% de las agresiones contra mujeres que se denuncian quedan impunes; además, no todas las agresiones se denuncian.

Recuerda que la movilización del 8M de 2020 en la capital “fue gigantesca” y representó uno de los momentos cúspide de la ola feminista en México; sin embargo, tras la pandemia por Covid-19 “ha costado mucho trabajo que crezca nuevamente el movimiento”.

Karla Leyva dice que no comparte que la marcha del 8M sea exclusivamente de mujeres. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Esta lucha no es una guerra contra los hombres”: Yeritza Bautista

“Esta lucha no es una guerra”, afirma Yeritza Bautista, sobreviviente de intento de feminicidio, integrante de la Coordinación 8M-CDMX, para quien salir y tomar las calles ha sido la única manera en que el movimiento feminista se ha hecho visible para el sistema y la sociedad.

“Es importante que entendamos la diferencia, no tenemos una guerra ni contra los hombres —como intentan muchos grupos [hacer] pasar esa narrativa—, tenemos una lucha constante por el acceso a la justicia, el derecho supremo de la vida”, afirma.

Hace seis años, Yeritza inició el proceso penal en contra de quien entonces era su pareja sentimental y su agresor, pues intentó quitarle la vida en dos ocasiones. Cuenta que antes de los hechos que denuncia asistió a algunas marchas del 8 de marzo, pero nunca se había involucrado “más allá de algunas manifestaciones”, como lo hace ahora.

Asegura que si bien ha habido un cambio, gracias al activismo generacional y a que en diferentes épocas las mujeres han salido a las calles y han luchado por el acceso a la justicia y la igualdad de género —pues afirma que sería injusto decir que es un movimiento nuevo—, aún “falta mucho por impulsar y por arrancarle al sistema”.

Su llamado es “a seguirnos manteniendo juntas” y a alzar la voz, no sólo por algún caso particular, sino por la memoria, la dignidad y por la vida, por las mujeres sobrevivientes “que aquí seguimos”.

Yeritza Bautista llama a alzar la voz por las mujeres sobrevivientes. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Una deuda es para las víctimas de feminicidio”: Joss Espinosa

Para Joss Espinosa, integrante de la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas México, aun cuando el movimiento de mujeres ha tenido muchos frutos —como mayor visibilización de la violencia y los avances en la despenalización del aborto—, la lista de pendientes todavía “es larguísima”.

“La deuda sigue siendo muy larga, una de las más importantes es el tema de la justicia para las víctimas de feminicidio y desaparición, que en este país siguen siendo muchísimas, más allá de las cifras oficiales, porque no muchos asesinatos de mujeres se clasifican como feminicidios”, dice.

Explica que Pan y Rosas, que forma parte de la Coordinación 8M-CDMX desde hace unos 10 años, lleva diferentes actividades a escuelas y centros de trabajo, con las que se convoca a realizar una marcha del 8 de marzo “más unitaria”.

Parte de la organización implica la realización de asambleas abiertas en las que organizaciones que forman parte de la coordinación discuten el contexto de cada 8M, que este año engloba la contradicción del discurso político del “llegamos todas”, que contrasta con la realidad de miles de mujeres, por lo que considera importante insistir en “la idea de que no, no llegamos todas”.

Otro de los puntos que marcan el 8M de este año, señala, es el Mundial de Futbol, que ha implicado despojos, violencia, desaparición y desplazamientos.

Joss Espinosa indica que este 8M busca que las mujeres no sean vistas como algo abstracto. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL