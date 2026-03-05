Día de la Mujer: ¿Qué hacer si no puedo salir a marchar este 8M?; conoce de qué otra manera puedes participar

A pocos días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, las convocatorias de las distintas marchas que habrá en el territorio mexicano, ya se encuentran en auge para que miles de mujeres se unan en una misma voz en contra de la violencia que le arrebata la vida a 11 mujeres al día.

Ante la violencia estructural que se ha perpetrado históricamente en contra de las mujeres, el 8M se vuelve un importante llamado a las autoridades como una denuncia urgente ante de los miles de casos de feminicidio sin resolver que hay en el país.

Movilizaciones como la del próximo 8 de marzo, se realizan con propósito de generar un cambio dentro de la sociedad que violenta a las mujeres diariamente en distintos ámbitos. Sin embargo, asistir requiere un esfuerzo físico y mental al que muchas por distintos motivos aún no se encuentran preparadas a enfrentar.

Leer también: CDMX lanza “Xoli”, el chatbot chilango para recorrer la ciudad; conoce cómo funciona

Miles de mujeres salen a marchar a las calles el 8M. Foto: Diana Valdez - EL UNIVERSAL

¿Qué hacer si no puedo salir a marchar este 8M?

Una buena estrategia para ayudar a distintos colectivos y otras asociaciones o, incluso a tus amigas que sí asistirán a la marcha, es seguir la movilización en tiempo real por redes sociales y difundir cualquier circunstancia que se presente para dar visibilidad.

De igual forma, compartir imágenes y videos referentes a este día con temas de interés es una forma de apoyar a través del hashtag Día de la Mujer, feminismo, 8M, marcha 8M. Esto es importante para que no pase desapercibido el tema en la red.

Leer también: Influencer mexicano visita a mono “Punch” en zoológico de Ichikawa; “siguen sin aceptarlo en la manada”, asegura

Mujeres protestan contra la violencia. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

La reflexión es una parte importante de la esencia del 8M, así que hablar, recomendar lecturas, películas o documentales sobre las vivencias de otras mujeres a lo largo de la historia con amigos o familiares referente a esta fecha, puede lograr ampliar la perspectiva de las personas con las que convives.

Apoyar a las mujeres de tu círculo cercano es una buena forma de iniciar el cambio al estar presente para ellas en una fecha difícil para aquellas que hayan sido víctimas de violencia o discriminación: Escucha sin juzgar, apoya y conviértete en un espacio seguro para expresarse.

Si conoces a alguien que no pueda participar, incluirla en actividades como hacer su propio cartel para expresar con creatividad lo que sienten referente a esta fecha, es una buena opción para conmemorar el Día de la Mujer.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs