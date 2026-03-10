Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; continúan restricciones vehiculares

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Un luego de que la camioneta que conducía se impactara contra un poste metálico en la vía pública, en calles de la alcaldía Iztapalapa, la tarde de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió sobre , a la altura de la vialidad interior de la unidad habitacional Estación Migratoria, en la colonia Zona Militar FAVE SEDENA.

En el sitio, una camioneta blanca perdió el control y se estrelló contra un poste metálico. Tras el impacto, el conductor quedó inconsciente al interior del vehículo.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de tránsito, así como equipos de rescate Vulcanos del Heroico Cuerpo de Bomberos. También se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa.

Los socorristas realizaron la valoración del conductor, un hombre de aproximadamente ; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La causa del fallecimiento quedó pendiente de determinar.

Elementos policiales acordonaron la zona mientras el cuerpo fue cubierto con una manta térmica. Posteriormente se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente.

Peritos de la Fiscalía capitalina fueron requeridos para realizar el procesamiento del lugar y comenzar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

