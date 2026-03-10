Un hombre murió luego de que la camioneta que conducía se impactara contra un poste metálico en la vía pública, en calles de la alcaldía Iztapalapa, la tarde de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió sobre Periférico Canal de Garay, a la altura de la vialidad interior de la unidad habitacional Estación Migratoria, en la colonia Zona Militar FAVE SEDENA.

En el sitio, una camioneta blanca perdió el control y se estrelló contra un poste metálico. Tras el impacto, el conductor quedó inconsciente al interior del vehículo.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de tránsito, así como equipos de rescate Vulcanos del Heroico Cuerpo de Bomberos. También se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa.

Lee también Suspenden obra tras colapso de edificio en la colonia Tránsito; detectan falta de programa de Protección Civil

Los socorristas realizaron la valoración del conductor, un hombre de aproximadamente 50 a 55 años de edad; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La causa del fallecimiento quedó pendiente de determinar.

Elementos policiales acordonaron la zona mientras el cuerpo fue cubierto con una manta térmica. Posteriormente se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente.

Peritos de la Fiscalía capitalina fueron requeridos para realizar el procesamiento del lugar y comenzar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Lee también Aprueban mil 289 proyectos para Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en Benito Juárez; destacan obras de agua, seguridad y mantenimiento

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr