La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la cuarta contingencia ambiental por ozono del año en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la tarde de este martes 10 de marzo.

Lo anterior, debido a que a las 16:00 horas de este martes se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 159 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En un comunicado, la CAMe precisó que el sistema anticiclónico que desde hace varios días ha estado afectando al centro del país se intensificó en el transcurso del día de este 10 de marzo, lo que resultó en estabilidad atmosférica fuerte sobre el Valle de México y viento débil.

Además, provocó la tardía formación de la nubosidad, permitiendo intensa radiación solar; estos elementos meteorológicos se combinaron para ocasionar acumulación de precursores de ozono.

Adicionalmente, se presentaron temperaturas máximas de 28 Celsius, condiciones que favorecieron concentraciones de ozono en el rango de Muy Mala calidad del aire.

Es la cuarta contingencia por ozono de 2026

Se trata de la cuarta contingencia por ozono en el Valle de México, en lo que va de 2026. La primera por ozono del año se activó la tarde del 8 de enero y se levantó al día siguiente, la noche del 9 de enero.

Una segunda contingencia tuvo lugar desde la tarde del 12 de febrero, hasta la noche del 14 de febrero, con una duración de prácticamente 50 horas. Menos de 24 horas después, se activó la tercera contingencia por ozono, la tarde del 15 de febrero, misma que se mantuvo activa la tarde del 17 de ese mes.

¿Qué vehículos no circulan mañana miércoles 11 de marzo?

Los automóviles que no podrán circular este miércoles son los hologramas 0 y 00 con engomado rojo y la terminación de placa 3 o 4.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00 , engomado rojo, terminación de placa 3 o 4 .

, engomado rojo, terminación de placa . Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2 .

. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

