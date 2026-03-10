En la Ciudad de México se han confirmado 497 casos de sarampión, de los cuales, 44 han requerido hospitalización, dio a conocer la secretaria de Salud, Nadine Gasman.

En conferencia de prensa, donde actualizó los datos de sarampión, precisó que, desde agosto del año pasado, se han aplicado un millón 730 mil 85 dosis de vacuna contra el sarampión, y desde el 8 de febrero pasado —cuando se lanzó la campaña masiva— se han aplicado 808 mil 999 dosis.

Con esto, Gasman Zylbermann afirmó que en la CDMX “estamos en camino a lograr nuestra meta” respecto a dosis aplicadas, para conseguir la inmunidad comunitaria. No obstante, reiteró el llamado a la población a que siga acudiendo a los módulos para recibir el biológico.

“En todos los centros de salud se sigue vacunando. En los puestos móviles hemos puesto 647 mil 171 dosis de vacuna, lo que demuestra que ha habido un gran esfuerzo, muy concentrado, de llevar y de acercar las vacunas a donde las personas viven, a donde las personas trabajan, donde las personas transitan”, dijo.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que además del esfuerzo que hacen las autoridades capitalinas por llevar la vacunación a toda la ciudad, también por parte del IMSS y el ISSSTE se están aplicando dosis, por lo que adelantó que una vez que la CDMX alcance la meta de vacunación, les pedirán que brinden un informe.

