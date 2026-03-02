Al corte de este lunes, suman 418 casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México, de los cuales, 33 han requerido hospitalización, ninguno está internado actualmente, dio a conocer la secretaria de Salud, Nadine Gasman.

A la fecha se han aplicado mil 614 915 dosis de vacunas en la capital, y se prevé llegar a la cantidad suficiente para alcanzar la inmunidad comunitaria (2 millones 40 mil dosis) para finales de marzo, recordó.

“Hemos aplicado desde agosto del año pasado, un millón 614 mil 915 dosis; desde que empezamos este relanzamiento de la campaña, el 8 de febrero, en que la jefa lo lanzó en Chapultepec, llevamos 693 mil 829 dosis, y el día de ayer se aplicaron 17 mil 291 dosis, de las cuales casi 2 mil se aplicaron en los tres puestos de vacunación que hubo alrededor del concierto de Shakira”, señaló.

Lee también ¿Dónde estarán ubicados los módulos de vacunación durante el concierto de Shakira en el Zócalo?; te damos los detalles

En conferencia conjunta con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria de Salud capitalina, dio a conocer los datos de sarampión por cada una de las 16 alcaldías, en donde se expuso que Cuauhtémoc presenta la incidencia más alta de la ciudad, con 11.3 casos por cada 100 mil habitantes, seguida de Cuajimalpa con 8.0 por cada 100 mil personas y Venustiano Carranza con una tasa de 7.3 por cada 100 mil habitantes.

“Ésta es la distribución por alcaldía, como ven, la tasa de incidencia, que es por 100 mil habitantes, la mayor está en la Cuauhtémoc, seguida de Cuajimalpa. (A nivel Ciudad de Mexico) tenemos una tasa de 4.6, que es parecida a la nacional y 418 casos confirmados”, indicó.

Respecto a casos confirmados, la alcaldía Gustavo A. Madero es la que presenta la cifra más elevada con 79, seguida de Cuauhtémoc con 61 casos confirmados, de acuerdo con los datos que presentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov