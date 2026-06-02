Los seguidores de Cristian Castro que esperaban verlo en el Auditorio Nacional durante tendrán que esperar un poco más; y es que, los conciertos que el cantante tenía programados para este mes, fueron suspendidos de manera temporal.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado en redes sociales, donde se atribuyó la decisión a "complicaciones logísticas".

"A todas las personas que adquirieron boletos para los conciertos de Cristian Castro programados para los días 16 y 16 de junio. Por complicaciones logísticas de la gira las presentaciones serán reprogramadas", se lee en el texto.

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Asimismo, se dio a conocer que las nuevas fechas serán los días 10 y 11 de agosto respectivamente, y en ambos casos, los boletos conservarán la misma ubicación.

Ambas presentaciones ya habían sido declaradas como sold out, por lo que no, aclararon, no se abrirá otra venta y tampoco se necesitará realizar ningún tipo de canje. Los asistentes únicamente deberán conservar sus entradas para acceder a las nuevas fechas.

Aunque no se dieron a conocer más detalles sobre los problemas logísticos, los organizadores aseguraron que la todo es con la intención de garantizar un espectáculo digno y que sea inolvidable para los asistentes.

"Estamos convencidos de que la espera valdrá la pena y de que muy pronto viviremos juntos dos noches inolvidables en el escenario más importante del país".

Hasta el momento, Cristian Castro no ha emitido declaraciones adicionales sobre la reprogramación de los conciertos; así como si estas serán las únicas fechas afectadas.

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