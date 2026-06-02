"Hasta ahora no me quiere hablar". Con esa frase, Cristian Castro reveló que atraviesa un distanciamiento con su madre, Verónica Castro, luego de la polémica que rodeó su fugaz vínculo con la cantante y productora Victoria Kühn.

En entrevista con "Despierta América", el intérprete fue cuestionado sobre la reacción de la actriz tras el fin de su "romance" con la productora. De acuerdo con el cantante, Verónica se habría molestado porque veía con buenos ojos la relación y esperaba que ambos continuaran juntos.

"Ella quería que estuviéramos juntos, quería que saliéramos y yo creo que por eso está enojada. Hasta ahora no me quiere hablar", declaró.

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Las palabras del intérprete llegan semanas después de que Verónica manifestara públicamente su incomodidad por la manera en que su hijo manejó la situación con Kühn, cuya familia mantiene una estrecha amistad con los Castro desde hace varios años.

Así fue la relación que terminó en confusión

En abril, Cristian y Victoria sorprendieron al aparecer juntos en redes sociales. La ganadora del Grammy compartió una fotografía en Instagram en la que aparecía besando la mejilla del cantante, acompañada del mensaje: "With my love in NY".

Posteriormente, Kühn habló brevemente con la prensa sobre la relación y aseguró que prefería vivir esa etapa lejos de los reflectores. Además, destacó el cariño que siente por Verónica.

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"Mis papás la conocen desde que yo estaba chiquita. Es alguien que amamos. Es parte de la familia", comentó.

Sin embargo, semanas más tarde, Cristian negó que hubiera existido un noviazgo formal entre ellos y aseguró que todo se trató de una interpretación equivocada.

"En realidad, creo que se dio ese chispazo de que éramos novios, pero no. Somos colegas, amigos", afirmó.

El cantante también explicó que, aunque le interesaba mantener contacto con Kühn, su vínculo solo quería mantenerlo de forma profesional.

¿Por qué se molestó Verónica Castro?

A principios de mayo, Verónica Castro fue cuestionada sobre la situación y dejó ver su molestia. La actriz aseguró que tanto ella como la prensa habían sido confundidas por Cristian.

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"Le vio la cara a todos, como siempre", dijo durante una entrevista con el programa "Ventaneando".

La conductora señaló que, a su parecer, sí existió una relación sentimental y que posteriormente su hijo ya no quiso seguir.

"Yo creo que sí eran novios y yo creo que este se echó para atrás", comentó.

Verónica también elogió a Victoria Kühn, a quien describió como una mujer talentosa y exitosa, y reconoció que le habría gustado que la relación prosperara.

Además, reveló que estaba molesta con Cristian porque no la felicitó personalmente durante el Día de las Madres.

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"No me habló el Día de las Madres, me mandó unas pinches florecitas... Estoy muy enojada", expresó.

Ahora, las recientes declaraciones del cantante confirmarían que la tensión entre madre e hijo continúa.