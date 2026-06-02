Rafael Inclán no está en bancarrota como se dijo hace un año, cuando habló de su preocupación y urgencia por encontrar trabajo, Ahora, el actor aclara que exageró cuando se refirió a su situación financiera.

El actor reconoce que, cuando habló de su necesidad de estar activo laboralmente, pudo sonar más alarmante de lo que su situación ameritaba, cuando indicó que no se encontraba en un buen momento económico.

"A la mejor yo me quejé tantito para azotarme y, de ahí, se desató, así fue, yo creo, en un momento declaré que andaba apretado económicamente, pero no tanto como dicen".

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Fue así que dio a conocer que él sigue siendo uno de los actores que cuenta con exclusividad en Televisa y, aunque puntualizó, en más de una de sus declaraciones, que el dinero que recibía mensualmente no era una gran cantidad, sí lo ayudaba a sobrellevar su economía.

"Bendito Dios, Televisa me ha protegido, desde hace muchos años que tengo una exclusiva, no es muy grande pero, sí me quejé, estaba mal".

Reveló, además, que es de los pocos actores longévos de la televisora, que siguen recibiendo un sueldo mensual, aún cuando no esté en ningún proyecto.

"Hace años que me ha otorgado una lana mensual que, ojalá que me la subieran, pero se los agradezco", dijo a diferentes medios de comunicación.

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Reiterando que se encuentra bien afirmó que, si no ha llegado a contar con ahorros que lo provean de cierta seguridad financiera es porque no supo administrarse.

"Estoy bien, sería ilógico y mamón quejarse, que yo no sea administrado, es otra cosa y, no es culpa de nadie".

Y aunque agradeció la invitación que José Luis Cordero "Pocholo" le extendió su ayuda, ofreciéndole asilo en su casa, también le pareció una exageración de parte de su colega, como expresó.

"Se lo agradezco pero que no mame, porque no se la pedí, estoy muy bien, qué bueno, se lo agradezco, pero nunca le dije que necesitaba irme con alguien y, si me voy con alguien, que no sea con él", dijo entre risas.

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