Tras las declaraciones de Rafael Inclán, en las que reconoció que, de retirarse del mundo del espectáculo, no descartaría mudarse a La Casa del Actor, es su amigo, José Luis Cordero, quien le lanzó una contrapropuesta.

En un encuentro con los medios de comunicación, el intérprete, conocido como “Pocholo”, no solo se sorprendió por las palabras de su colega; sino que hasta le ofreció su casa como alternativa.

“Antes de que se vaya a la Casa del Actor, se va a mi casa”, dijo.

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El primer actor aseguró que le tiene un gran cariño a Inclán, y es que no solo han trabajado juntos durante gran parte de su trayectoria, también mantienen una amistad de años.

“Rafael y yo somos casi como hermanos, o más que hermanos. Hemos tenido una relación de muchísimos años y hemos trabajado juntos en cine, teatro y televisión”, agregó.

Sin embargo, para Cordero el escenario es sumamente diferente, ya que, no ha pensado en su retiro, ni en la idea de mudarse a este tipo de espacios.

“Gracias a Dios tengo mi casa… no tengo por qué irme a la Casa del Actor si tengo mi hogar”, señaló.

"Pocholo" forma parte del remake de "La pícara soñadora", producción que recién inició grabaciones y que se espera se transmitida a través de Canal 5 en agosto próximo.

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