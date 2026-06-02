Cristian Castro dejó la soltería, una vez más; este fin de semana, presentó a Vanessa Ríos, su nueva pareja, durante el concierto que ofreció en León, Guanajuato, cuando la subió al escenario para cantar a lado de él.

El concierto del cantante en La Velaria, no sólo resultó un éxito, sino que fue el show que eligió para dar a conocer que se ha vuelto a enamorar, esta vez, de una fanática, como reportó "Ventaneando" en su emisión de este martes, 2 de junio.

De acuerdo con el vespertino, Cristian habría conocido a su novia a incios del mes pasado, cuando el 9 de mayo, se presentó en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes.

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Ríos habría viajado desde Puerto Vallarta para ver al cantante en vivo y, luego de tener la oportunidad de conocerse, "el Gallito feliz" habría sido quien dio el primer pasó, pidiéndole su número de teléfono para seguir en contacto.

A casi un mes de los hechos, el cantante de "Azul" la subió al escenario, en donde cantaron algunos framentos juntos; también fueron captados en el camerino de Castro, mostrando el mutuo afecto que existe.

Su relación tiene lugar luego de que, el 27 de abril, se diera a conocer por Victoria Kühne que se encontraba en una relación con Castro, refiriéndose a él como su "novio".

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Sin embargo, dos semanas después el cantante negó que haya sostenido un noviazgo con la productora musical, aseveran que sólo se trataba de una colega.

Días más tarde, Kühne lanzó el adelanto de un tema, que formará parte de su próxima producción discográfica, en el que se le escucha cantar unas estrofas que, automáticamente, fueron asociadas a Castro, por parte de sus fans.

Esto es lo que dice la canción:

"Me dolió en el alma, cuando me enteré de tantas mentiras, no lo esconderé, te haces el muy hombre, te haces el valiente, pero todos saben que eres un corriente y, sigue bailando, por todos los bares, haciéndote el fuerte, ¿qué me va a importar?".

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Ahora en "Despierta América", el cantante dijo dudar que fuera una dedicatoria para él.

"En la letra de esa canción menciona algo como ´que se vaya a tomar´y yo no tomo, no creo que sea para mí y yo ni todo, menciona mucho que toma´", señaló.

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