Juan Ferrara aseguró que fue un “milagro” que Verónica Castro accediera a aparecer en público y ante los medios, y agradeció que haya estado con él en el escenario del Foro Cultural Chapultepec para celebrar 300 representaciones de la obra No te vayas sin decir adiós, puesta en escena con la que él ha decidido retirarse de los escenarios teatrales.

“(El encuentro) fue increíble, siempre la respeté y la admiré muchísimo, me impresionaba el arrastre que tenía con la prensa y con la gente, era como un sueño estar con ella”, expresó.

Después de haber dado la segunda función del viernes, en la cual estuvieron presentes entre el público compañeros de Juan Ferrara como Alejandra Avalos, Olivia Collins, Miguel Pizarro, Rodrigo Murray, Dalilah Polanco, Cecilia Gabriela, ocurrió la ceremonia de develación de placa por las 300 representaciones de la obra.

A modo de presentación, el actor explicó que su invitada era una de las personas más importantes de México, a quien respetaba profundamente y con quien trabajó en teatro y tv.

Luciendo un vestido holgado en café y dorado y llevando su cabellera suelta, Castro apareció en el escenario con un obsequio en mano para Ferrara y le dio un abrazo apretado.

“De veras vas a dejar de trabajar? ¿Tú crees que vas a poder? Pero lo vas a extrañar mucho, ¿qué vas hacer?”, le expresó ella con sentido del humor.

El comentario hizo sonreír al actor, al tiempo que recibía su regalo de la diva, el cual consistía en un portarretrato con una fotografía de ellos de cuando ambos protagonizaron la telenovela Valentina (1993).

Luego, con picardía, Verónica recordó cómo Juan fue considerado uno de los galanes más codiciados del medio, razón por la que ella se consideraba afortunada de haber trabajado con él en varios proyectos.

“Con todo mi cariño, con todo mi amor, que Dios te bendiga siempre, porque nos has regalado toda tu vida llena de talento y de amor”, le expresó viéndolo a los ojos.

“¿Qué podría decir yo de ti? Que has hecho feliz a todo el país durante muchos años”, fue la forma como él correspondió a sus palabras.

Recibió un segundo obsequio de la también conductora: una mascada de la Virgen de la Guadalupe.

Cuando le preguntaron a Ferrara si le haría caso a la actriz de La casa de las flores de no retirarse, el actor de Rebelde contestó, un tanto en broma, que no siempre es bueno seguir las sugerencias de las mujeres, debido a que suele tenerse una perspectiva diferente de la vida.

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