Hugo Sánchez volvió a recibir un reconocimiento a la altura de su legado. Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que el mexicano forma parte de los cinco futbolistas más icónicos en la historia del campeonato español, un grupo reservado para leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane.

Las palabras del dirigente español llegaron durante la inauguración de la exposición “Legends: The Ultimate Football Experience” en la Ciudad de México, donde compartió escenario con el histórico delantero mexicano y no escatimó elogios hacia una de las máximas figuras que ha dado el futbol nacional.

“Yo viví la época donde Hugo Sánchez no paraba de marcar goles. Finalmente, está entre los cinco jugadores icónicos de la liga española. Ahí pongo a Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane...”, señaló Tebas.

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La huella de Hugo Sánchez en España sigue siendo imborrable. El exdelantero mexicano defendió los colores del Atlético de Madrid (1981-1985), del Real Madrid (1985-1992) y del Rayo Vallecano (1993-1994). Durante su paso por el futbol español anotó 307 goles oficiales en clubes, de los cuales 234 fueron en Primera División.

Con el Atlético de Madrid marcó 82 goles en 152 partidos; con el Real Madrid firmó 208 tantos en 282 encuentros; mientras que con el Rayo Vallecano registró 17 anotaciones en 35 compromisos oficiales.

Para Tebas, la grandeza de Hugo no solo se mide en números, sino también en la huella que dejó en cada institución que representó.

“[Hugo es] alguien que ha sido cinco veces Pichichi, que ha jugado en tres clubes muy importantes en España, además de querido en los tres, tiene un nivel extraordinario. Para mí está, seguro, entre los cinco primeros. De Hugo Sánchez todavía se habla en España”, afirmó.

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El Pentapichichi que hizo historia

Hablar de Hugo Sánchez es hablar de una de las carreras más brillantes que ha visto el futbol español. El delantero mexicano se ganó el apodo de “Pentapichichi” tras conquistar en cinco ocasiones el Trofeo Pichichi, galardón que entrega el diario Marca al máximo anotador de la Primera División de España.

Su primera coronación como goleador llegó con el Atlético de Madrid en la temporada 1984-85. Después, ya como figura del Real Madrid, repitió la hazaña en las campañas 1985-86, 1986-87, 1987-88 y 1989-90, consolidando un dominio pocas veces visto en el balompié ibérico.

Pero si hay una marca que resume la capacidad goleadora del mexicano, fue la que firmó en su último Pichichi: 38 anotaciones en una sola temporada, todas conseguidas al primer toque. Una proeza que sigue ocupando un lugar especial entre las páginas más memorables de la historia de LaLiga.

“En uno de los Pichichis fueron todos goles a un toque. Yo creo que no ha habido delantero en Europa que haya hecho eso nunca y, encima, ser el goleador de un campeonato con goles a un toque. Eso es ser goleador”, concluyó Tebas.

Décadas después de sus legendarias chilenas, sus celebraciones y su instinto letal frente al arco, Hugo Sánchez sigue ocupando un lugar privilegiado en la memoria del futbol español. Y ahora, en voz del máximo dirigente de LaLiga, su nombre vuelve a aparecer donde pertenece: junto a los más grandes de todos los tiempos.

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